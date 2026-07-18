"Oito jogos sem ganhar é duro", desabafa técnico do Náutico diante de crise na Série B
Em queda na classificação, Timbu se aproximou da zona de degola e precisa voltar a vencer no próximo jogo contra o Londrina no estádio dos Aflitos
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O técnico Hélio dos Anjos adotou um tom de firmeza e assumiu o protagonismo da crise que assola o Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Vivendo um incômodo jejum de oito partidas sem vitória e amargando a parte de baixo da tabela, o comandante alvirrubro puxou a responsabilidade. Sem fugir da pressão, o treinador blindou o elenco, mas mandou um recado claro sobre a reformulação que pretende implementar no grupo para o segundo turno.
Ciente do tamanho da insatisfação da torcida após a recente derrota para o CRB, Hélio rechaçou o rótulo de descontrole emocional e garantiu que o foco está totalmente voltado para tirar o clube da zona de risco.
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"Eu não tenho cabeça quente não. Oito jogos sem ganhar é duro, é para matar. A cobrança natural em cima de mim faz parte, é natural. Não tenho o menor problema com isso. A minha obrigação é fazer esse grupo reagir em termos de somatória de pontos", declarou o técnico.
Para justificar a convicção na recuperação do elenco, o comandante fez questão de resgatar o histórico recente da própria equipe na competição nacional, lembrando que o atual elenco já provou sua capacidade.
"Com todos os problemas que tivemos, esse grupo já esteve na ponta da classificação. Há 45 dias, estava desenvolvendo um bom futebol. Tivemos os nossos desequilíbrios e isso é de inteira responsabilidade do treinador. Quem precisa fazer o time jogar é o treinador. Jogador tem que jogar", pontuou, assumindo a culpa pelas falhas táticas, incluindo a falta de intensidade pelo lado esquerdo que já vinha criticando internamente.
As decisões nos bastidores dos Aflitos, contudo, prometem ser centralizadas e enérgicas. Diante das críticas externas sobre o desempenho ofensivo e a produção dos centroavantes, Hélio dos Anjos deixou claro que não se deixará influenciar por pressões externas no processo de saídas e chegadas de atletas.
"Daqui a pouco, o que eu penso não é o que a maioria pensa. Só que alguém tem que decidir. Existem milhões de treinadores após os resultados. Existem milhões de conhecedores de futebol após a derrota, mas quem decide sou eu e vamos tomar as decisões necessárias", cravou o comandante.
Próximo jogo do Náutico
Com o elenco em vias de reformulação e aguardando retornos importantes como o do atacante Vinicius, o Náutico corre contra o tempo. O Timbu volta a campo nesta quarta-feira (22), contra o Londrina, nos Aflitos, no fechamento do primeiro turno. A partida ganhou contornos de decisão para uma equipe que precisa desesperadamente somar pontos para respirar e dar respaldo às decisões do seu comandante.