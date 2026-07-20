Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados da 18ª rodada e próximos jogos

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Criciúma amplia vantagem na liderança, Juventude entra no G-2 e Sport segue próximo da zona de playoffs; veja a classificação completa

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A 18ª rodada da Série B trouxe mudanças importantes na parte de cima da tabela. O Criciúma venceu o Vila Nova por 2 a 0 e abriu vantagem na liderança da competição, enquanto o Juventude derrotou o Cuiabá e assumiu a vice-liderança. A disputa pelas vagas de acesso e pelos playoffs segue equilibrada, com apenas cinco pontos separando o segundo do nono colocado.

Entre os pernambucanos, o Sport voltou a desperdiçar a chance de entrar no G-6 ao empatar por 2 a 2 com o Operário-PR, na Ilha do Retiro. Já o Náutico foi derrotado pelo CRB por 2 a 1, em Maceió, ampliando a sequência sem vitórias na competição.

Outro destaque da rodada foi a vitória do Goiás sobre a Ponte Preta por 2 a 1, resultado que colocou o clube esmeraldino na sétima colocação. O Fortaleza também venceu o Novorizontino por 1 a 0 e encostou novamente na zona de acesso.

Sport segue próximo do G-6; Náutico amplia jejum

O Sport chegou aos 27 pontos após o empate diante do Operário-PR e perdeu um posição na tabela. O Leão da Ilha segue lutando contra a má fase do time e está a apenas três pontos do Novorizontino, atual sexto colocado e último integrante da zona de playoffs, mantendo-se vivo na disputa por uma vaga na próxima fase.

Já o Náutico segue em momento delicado. O Timbu foi derrotado pelo CRB por 2 a 1, permaneceu com 21 pontos e caiu para a 14ª colocação. A equipe alvirrubra chegou a nove partidas consecutivas sem vitória na Série B e vê a distância para a zona de playoffs aumentar para nove pontos.

Por outro lado, a vantagem para a zona de rebaixamento é de apenas dois pontos.

Classificação da Série B

Criciúma – 36 pontos – 18 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 2 derrotas

Juventude – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas

Operário-PR – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas

Vila Nova – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

Fortaleza – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

Novorizontino – 30 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 4 derrotas

Goiás – 28 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 6 derrotas

São Bernardo – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas

Sport – 27 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 9 empates – 3 derrotas

Atlético-GO – 25 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 5 derrotas

Cuiabá – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas

Athletic Club – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas

CRB – 23 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 7 derrotas

Náutico – 21 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 9 derrotas

Botafogo-SP – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas

Londrina – 20 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 8 derrotas

Ceará – 19 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 7 empates – 7 derrotas

Avaí – 17 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 9 derrotas

Ponte Preta – 8 pontos – 18 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 14 derrotas

América-MG – 8 pontos – 18 jogos – 1 vitória – 5 empates – 12 derrotas

Verde escuro: Acesso direto à Série A



Verde: Playoffs de acesso



Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Como funciona o acesso?



Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

3º colocado x 6º colocado;



4º colocado x 5º colocado.



Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Resultados da 18ª rodada

CRB 2 x 1 Náutico



São Bernardo 1 x 1 Avaí



América-MG 1 x 1 Ceará



Juventude 2 x 0 Cuiabá



Londrina 0 x 0 Botafogo-SP



Fortaleza 1 x 0 Novorizontino



Ponte Preta 1 x 2 Goiás



Criciúma 2 x 0 Vila Nova



Sport 2 x 2 Operário-PR



Atlético-GO 0 x 0 Athletic Club

Próximos jogos da 19ª rodada

Terça-feira (21/07)

Novorizontino x Criciúma – 19h30 – Jorge Ismael de Biasi



Avaí x América-MG – 19h30 – Ressacada



Vila Nova x Fortaleza – 21h35 – OBA

Quarta-feira (22/07)

Operário-PR x Ponte Preta – 19h30 – Germano Krüger

Ceará x CRB – 19h30 – Castelão

Goiás x Sport – 20h30 – Serrinha

Náutico x Londrina – 21h30 – Aflitos

Quinta-feira (23/07)

Athletic Club x São Bernardo – 19h30 – Arena Sicredi



Cuiabá x Atlético-GO – 20h30 – Arena Pantanal



Botafogo-SP x Juventude – 21h30 – Arena Nicnet

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