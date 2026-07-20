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Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados da 18ª rodada e próximos jogos

Criciúma amplia vantagem na liderança, Juventude entra no G-2 e Sport segue próximo da zona de playoffs; veja a classificação completa

Por Lucas Valle Publicado em 20/07/2026 às 9:48 | Atualizado em 20/07/2026 às 9:53
Lance de Jean Carlos na estreia pelo Náutico contra o CRB na Série B 2026
Lance de Jean Carlos na estreia pelo Náutico contra o CRB na Série B 2026 - Rafael Vieira/CNC

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A 18ª rodada da Série B trouxe mudanças importantes na parte de cima da tabela. O Criciúma venceu o Vila Nova por 2 a 0 e abriu vantagem na liderança da competição, enquanto o Juventude derrotou o Cuiabá e assumiu a vice-liderança. A disputa pelas vagas de acesso e pelos playoffs segue equilibrada, com apenas cinco pontos separando o segundo do nono colocado.

Entre os pernambucanos, o Sport voltou a desperdiçar a chance de entrar no G-6 ao empatar por 2 a 2 com o Operário-PR, na Ilha do Retiro. Já o Náutico foi derrotado pelo CRB por 2 a 1, em Maceió, ampliando a sequência sem vitórias na competição.

Outro destaque da rodada foi a vitória do Goiás sobre a Ponte Preta por 2 a 1, resultado que colocou o clube esmeraldino na sétima colocação. O Fortaleza também venceu o Novorizontino por 1 a 0 e encostou novamente na zona de acesso.

Sport segue próximo do G-6; Náutico amplia jejum

O Sport chegou aos 27 pontos após o empate diante do Operário-PR e perdeu um posição na tabela. O Leão da Ilha segue lutando contra a má fase do time e está a apenas três pontos do Novorizontino, atual sexto colocado e último integrante da zona de playoffs, mantendo-se vivo na disputa por uma vaga na próxima fase.

Já o Náutico segue em momento delicado. O Timbu foi derrotado pelo CRB por 2 a 1, permaneceu com 21 pontos e caiu para a 14ª colocação. A equipe alvirrubra chegou a nove partidas consecutivas sem vitória na Série B e vê a distância para a zona de playoffs aumentar para nove pontos.

Por outro lado, a vantagem para a zona de rebaixamento é de apenas dois pontos.

Classificação da Série B

  1. Criciúma – 36 pontos – 18 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
  2. Juventude – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
  3. Operário-PR – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
  4. Vila Nova – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
  5. Fortaleza – 31 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
  6. Novorizontino – 30 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
  7. Goiás – 28 pontos – 18 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
  8. São Bernardo – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
  9. Sport – 27 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 9 empates – 3 derrotas
  10. Atlético-GO – 25 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 5 derrotas
  11. Cuiabá – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas
  12. Athletic Club – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas
  13. CRB – 23 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
  14. Náutico – 21 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 9 derrotas
  15. Botafogo-SP – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
  16. Londrina – 20 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 8 derrotas
  17. Ceará – 19 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 7 empates – 7 derrotas
  18. Avaí – 17 pontos – 18 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
  19. Ponte Preta – 8 pontos – 18 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 14 derrotas
  20. América-MG – 8 pontos – 18 jogos – 1 vitória – 5 empates – 12 derrotas
  • Verde escuro: Acesso direto à Série A
  • Verde: Playoffs de acesso
  • Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

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Como funciona o acesso?

Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

  • 3º colocado x 6º colocado;
  • 4º colocado x 5º colocado.

Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Resultados da 18ª rodada

  • CRB 2 x 1 Náutico
  • São Bernardo 1 x 1 Avaí
  • América-MG 1 x 1 Ceará
  • Juventude 2 x 0 Cuiabá
  • Londrina 0 x 0 Botafogo-SP
  • Fortaleza 1 x 0 Novorizontino
  • Ponte Preta 1 x 2 Goiás
  • Criciúma 2 x 0 Vila Nova
  • Sport 2 x 2 Operário-PR
  • Atlético-GO 0 x 0 Athletic Club

Próximos jogos da 19ª rodada

Terça-feira (21/07)

  • Novorizontino x Criciúma – 19h30 – Jorge Ismael de Biasi
  • Avaí x América-MG – 19h30 – Ressacada
  • Vila Nova x Fortaleza – 21h35 – OBA

Quarta-feira (22/07)

  • Operário-PR x Ponte Preta – 19h30 – Germano Krüger
  • Ceará x CRB – 19h30 – Castelão
  • Goiás x Sport – 20h30 – Serrinha
  • Náutico x Londrina – 21h30 – Aflitos

Quinta-feira (23/07)

  • Athletic Club x São Bernardo – 19h30 – Arena Sicredi
  • Cuiabá x Atlético-GO – 20h30 – Arena Pantanal
  • Botafogo-SP x Juventude – 21h30 – Arena Nicnet

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