Imbróglio entre Náutico e Dodô envolve forma de pagamento da compra do meia
O clube alvirrubro sinalizou o desejo de exercer a opção de compra prevista em contrato. O investimento gira em torno de R$ 800 mil
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O imbróglio entre Náutico e Dodô ganhou mais um capítulo. Segundo informou o repórter Leonardo Boris, da Rádio Jornal, nesta sexta-feira (10), o Coimbra, clube que detém os direitos econômicos do meia, quer receber o valor da transferência à vista, o que não constava no contrato de acordo com a diretoria alvirrubra.
Em nota oficial, o Náutico revelou ter cumprido o combinado no início da temporada, quando o atleta chegou ao clube. A negociação para a compra definitiva gira em torno de R$ 800 mil, que seriam divididos em cinco parcelas a partir de fevereiro de 2027. A medida foi tomada pelo Timbu após o camisa 10 receber uma proposta oficial do futebol da Coreia do Sul.
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Quando a situação parecia resolvida, o jogador faltou ao treino da última quinta-feira (9) sem apresentar justificativa. Por conta disso, ele ficou de fora da lista de relacionados para o jogo contra o Avaí, neste domingo (12), em Santa Catarina. Dodô até esteve presente no Centro de Treinamento Wilson Campos nesta sexta, mas não realizou nenhuma atividade.
O desfecho da novela vira um problema técnico para o Timbu, já que o meia vinha sendo decisivo em 2026. Na Série B, ele já marcou cinco gols e distribuiu duas assistências. Além disso, foi um dos principais nomes da campanha que levou o Náutico à final do Campeonato Pernambucano, competição que encerrou com três gols e três assistências.
Abre espaço no Timbu
Sem o titular, o meia Jean Carlos deve assumir a armação do Náutico na Série B. Ídolo da torcida, o jogador foi repatriado nesta janela de transferências do meio do ano. A intenção inicial da comissão técnica era que Jean e Dodô jogassem juntos, mas o clima atual torna a permanência do camisa 10 nos Aflitos praticamente inviável e "Mágico" deve ficar com todo o protagonismo.