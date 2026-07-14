Presidente do Náutico diz que Dodó não quer ficar, mas não irá liberar jogador

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Presidente afirma que meia tem contrato com o Náutico, cita ruídos com estafe do atleta e nega pressa para resolver situação do jogador

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O presidente do Náutico, Bruno Becker, falou de forma firme sobre a situação do meia Dodô. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (14), no CT Wilson Campos, o mandatário afirmou que o clube exerceu o direito de compra do atleta junto ao Coimbra e que não aceitará qualquer saída que cause prejuízo ao Timbu.

Dodô tem sido um dos principais nomes do Náutico na temporada, mas vive um momento de incerteza nos bastidores. Segundo Becker, houve ruídos na relação com o atleta e seu empresário, principalmente após o clube acionar a cláusula prevista em contrato para compra dos direitos do jogador.

“Dodô tem contrato com o clube. O Náutico exerceu o direito de compra, como previsto. Até o momento, não tivemos problema algum com o Coimbra. A relação entre os clubes está dentro do que a relação institucional pede”, afirmou.

Bruno Becker explicou que o contrato previa a compra de Dodô por R$ 800 mil, parcelados em cinco vezes. O presidente também disse que o Náutico procurou o jogador para discutir uma renovação, sem interferir no vínculo atual.

“O contrato previa o direito de compra, no valor de R$ 800 mil, parcelado em cinco vezes. Sem atrapalhar o contrato atual, procuramos o atleta para renovação. Mas o atleta faltou um treinamento. O atleta está integrado, é do elenco”, disse.

O dirigente ainda afirmou que o Náutico não aceitará ser prejudicado por qualquer movimento envolvendo o jogador ou seu estafe.

“O Náutico não vai sair no prejuízo por atitude de determinado atleta ou quem quer que seja. Se acham que vão causar prejuízo, estão enganados”, completou.

Becker diz que Dodô não quer ficar

O presidente também revelou que houve uma sinalização, antes de uma partida recente, para que Dodô não fosse a campo por não estar “com cabeça”. Mesmo assim, segundo Becker, o jogador atuou.

“Houve, antes do jogo do Goiás, se não me engano, talvez Juventude, uma sinalização muito sutil para o atleta não ir a campo, porque estava sem cabeça. O atleta foi a campo. Ou chega com algo concreto, ou vai para campo”, declarou.

Bruno Becker afirmou ainda que o jurídico do atleta entrou em contato com o clube no fim de semana. Para o presidente, isso indica uma tentativa de buscar uma saída contratual.

“Quando se coloca jurídico no meio, se quer fazer algo que contratualmente não é permitido. Está claro que o atleta não quer ficar no Náutico. Mas mais claro está o lado do Náutico”, disse.

Apesar do impasse, Becker afirmou que não tem pressa para resolver o caso.

“Não tenho pressa para resolver o caso Dodô porque o bom direito está do lado do Náutico. O atleta tem contrato até o fim da temporada. Ele vai treinar hoje e aguardamos o posicionamento do estafe”, concluiu.