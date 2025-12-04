Série B 2026: confira os adversários do Náutico na próxima temporada
O Timbu já está garantido na segunda divisão e aguarda apenas o término das Séries A para que sejam definidos os últimos 2 participantes
Já conhecemos quase todos os participantes da Série B de 2026, e o Náutico já começa a se preparar para o planejamento da próxima temporada, focando na renovação do elenco e na busca por reforços de qualidade.
O próximo ano será decisivo para o Alvirrubro, que não disputa a segunda divisão desde 2022. O clube chega motivado e com intenção de realizar uma campanha sólida, mirando uma ascensão no cenário nacional e evitando qualquer risco de brigar na zona de rebaixamento.
Até o momento, 18 equipes já estão confirmadas na Série B de 2026, restando apenas duas vagas, que serão definidas pelos últimos rebaixados da Série A.
Internacional, Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos entram na última rodada tentando escapar da queda. Dois desses cinco clubes completarão a lista de participantes da competição.
Confira abaixo quem já está confirmado na próxima Série B:
Participantes da Série B em 2026
Clubes que conquistaram o acesso na Série C 2025
- Londrina
- Náutico
- Ponte Preta
- São Bernardo
Clubes que foram rebaixados na Série A 2025
- Juventude
- Sport
Remanescentes da Série B 2025
- Criciúma
- Goiás
- Novorizontino
- CRB
- Avaí
- Cuiabá
- Atlético-GO
- Operário
- Vila Nova
- América-MG
- Athletic
- Botafogo-SP
Clássico na Série B está confirmado
Com o acesso do Náutico para disputar a Série B em 2026 e o rebaixamento do Sport, está confirmado que teremos o Clássico dos Clássicos ao longo da próxima temporada.
A última vez que as equipes estiveram na mesma divisão foi em 2022, ano em que o Timbu acabou rebaixado.