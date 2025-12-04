Rebaixamento na Série A: quem ainda corre risco na última rodada? Veja chances de Internacional, Vitória, Fortaleza e outros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Campeonato Brasileiro chega à última rodada com apenas uma resposta pendente: quem cai para a Série B de 2026; confira detalhes dos próximos jogos

O título já está definido e ficou com o Flamengo, mas a disputa na parte de baixo segue aberta, restando duas vagas.

Santos, Ceará e Fortaleza começam a rodada fora da zona de rebaixamento. A vantagem existe, mas é curta. Um tropeço pode mudar tudo.

Na parte de baixo, Vitória, Internacional, Juventude e Sport ocupam as quatro últimas posições. Destes, Sport e Juventude já não têm mais chances de reação.

Restam duas vagas em aberto, e quatro clubes tentando escapar do pior.

Chance de rebaixamento na Série A

De acordo com o levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, a situação do Internacional ainda é muito delicada: com 77,6% de risco.

O Vitória, com 65%, também está fortemente ameaçado, ainda que tenha chances reais de reação.

Já o Fortaleza aparece em um nível intermediário, com 35%, indicando um risco considerável, mas com espaço para virar o jogo dependendo de sua reta final.

Ceará, com 20,3%, vive um alerta, enquanto o Santos, com apenas 2%, está praticamente fora da briga contra o rebaixamento, embora ainda precise confirmar matematicamente a permanência.

Sport – 100% de chance de rebaixamento Juventude – 100% Internacional – 77,6% Vitória – 65,0% Fortaleza – 35,0% Ceará – 20,3% Santos – 2,0%

Calendário de jogos da 38ª e última rodada da Série A 2025

Todos os confrontos serão disputados neste domingo, 7 de dezembro, às 16h (de Brasília). Confira abaixo.

Fluminense x Bahia



Ceará SC x Palmeiras



Corinthians x Juventude



Santos x Cruzeiro



Sport Recife x Grêmio



Mirassol x Flamengo



EC Vitória x São Paulo



Botafogo x Fortaleza



Atlético-MG x Vasco da Gama



Internacional x Bragantino

Tabela de classificação do Brasileirão - Série A

Flamengo – 78 pts | 37 J | 70% | Últimos 5: V–D–V–E–V | Libertadores Palmeiras – 73 pts | 37 J | 65% | Últimos 5: D–V–E–D–E | Libertadores Cruzeiro – 69 pts | 36 J | 63% | Últimos 5: V–E–E–V–E | Libertadores Mirassol – 66 pts | 37 J | 59% | Últimos 5: V–E–V–D–V | Libertadores Fluminense – 61 pts | 37 J | 54% | Últimos 5: E–V–E–V–V | Libertadores Bahia – 60 pts | 37 J | 54% | Últimos 5: E–D–V–E–V | Pré-Libertadores Botafogo – 59 pts | 36 J | 54% | Últimos 5: V–E–V–V–E | Pré-Libertadores São Paulo – 51 pts | 37 J | 45% | Últimos 5: D–D–V–D–V | Sul-Americana Bragantino – 48 pts | 37 J | 43% | Últimos 5: V–V–D–D–V | Sul-Americana Corinthians – 46 pts | 37 J | 41% | Últimos 5: D–V–D–E–D | Sul-Americana Grêmio – 46 pts | 37 J | 41% | Últimos 5: E–V–D–V–D | Sul-Americana Vasco – 45 pts | 37 J | 40% | Últimos 5: D–D–D–V–D | Sul-Americana Atlético-MG – 45 pts | 37 J | 40% | Últimos 5: V–D–D–E–D | Sul-Americana Santos – 44 pts | 37 J | 39% | Últimos 5: D–E–E–V–V | — Ceará – 43 pts | 37 J | 38% | Últimos 5: V–D–D–E–D | — Fortaleza – 43 pts | 37 J | 38% | Últimos 5: E–V–V–V–V | — Vitória – 42 pts | 37 J | 37% | Últimos 5: E–D–V–V–E | Rebaixados Internacional – 41 pts | 37 J | 36% | Últimos 5: E–V–E–D–D | Rebaixados Juventude – 34 pts | 37 J | 30% | Últimos 5: V–E–D–E–D | Rebaixados Sport – 17 pts | 37 J | 15% | Últimos 5: D–D–D–D–D | Rebaixados

