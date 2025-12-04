Rebaixamento na Série A: quem ainda corre risco na última rodada? Veja chances de Internacional, Vitória, Fortaleza e outros
Campeonato Brasileiro chega à última rodada com apenas uma resposta pendente: quem cai para a Série B de 2026; confira detalhes dos próximos jogos
O campeonato chega à última rodada com apenas uma resposta pendente: quem cai para a Série B de 2026.
O título já está definido e ficou com o Flamengo, mas a disputa na parte de baixo segue aberta, restando duas vagas.
Santos, Ceará e Fortaleza começam a rodada fora da zona de rebaixamento. A vantagem existe, mas é curta. Um tropeço pode mudar tudo.
Na parte de baixo, Vitória, Internacional, Juventude e Sport ocupam as quatro últimas posições. Destes, Sport e Juventude já não têm mais chances de reação.
Restam duas vagas em aberto, e quatro clubes tentando escapar do pior.
Chance de rebaixamento na Série A
De acordo com o levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, a situação do Internacional ainda é muito delicada: com 77,6% de risco.
O Vitória, com 65%, também está fortemente ameaçado, ainda que tenha chances reais de reação.
Já o Fortaleza aparece em um nível intermediário, com 35%, indicando um risco considerável, mas com espaço para virar o jogo dependendo de sua reta final.
Ceará, com 20,3%, vive um alerta, enquanto o Santos, com apenas 2%, está praticamente fora da briga contra o rebaixamento, embora ainda precise confirmar matematicamente a permanência.
- Sport – 100% de chance de rebaixamento
- Juventude – 100%
- Internacional – 77,6%
- Vitória – 65,0%
- Fortaleza – 35,0%
- Ceará – 20,3%
- Santos – 2,0%
Calendário de jogos da 38ª e última rodada da Série A 2025
Todos os confrontos serão disputados neste domingo, 7 de dezembro, às 16h (de Brasília). Confira abaixo.
- Fluminense x Bahia
- Ceará SC x Palmeiras
- Corinthians x Juventude
- Santos x Cruzeiro
- Sport Recife x Grêmio
- Mirassol x Flamengo
- EC Vitória x São Paulo
- Botafogo x Fortaleza
- Atlético-MG x Vasco da Gama
- Internacional x Bragantino
Tabela de classificação do Brasileirão - Série A
- Flamengo – 78 pts | 37 J | 70% | Últimos 5: V–D–V–E–V | Libertadores
- Palmeiras – 73 pts | 37 J | 65% | Últimos 5: D–V–E–D–E | Libertadores
- Cruzeiro – 69 pts | 36 J | 63% | Últimos 5: V–E–E–V–E | Libertadores
- Mirassol – 66 pts | 37 J | 59% | Últimos 5: V–E–V–D–V | Libertadores
- Fluminense – 61 pts | 37 J | 54% | Últimos 5: E–V–E–V–V | Libertadores
- Bahia – 60 pts | 37 J | 54% | Últimos 5: E–D–V–E–V | Pré-Libertadores
- Botafogo – 59 pts | 36 J | 54% | Últimos 5: V–E–V–V–E | Pré-Libertadores
- São Paulo – 51 pts | 37 J | 45% | Últimos 5: D–D–V–D–V | Sul-Americana
- Bragantino – 48 pts | 37 J | 43% | Últimos 5: V–V–D–D–V | Sul-Americana
- Corinthians – 46 pts | 37 J | 41% | Últimos 5: D–V–D–E–D | Sul-Americana
- Grêmio – 46 pts | 37 J | 41% | Últimos 5: E–V–D–V–D | Sul-Americana
- Vasco – 45 pts | 37 J | 40% | Últimos 5: D–D–D–V–D | Sul-Americana
- Atlético-MG – 45 pts | 37 J | 40% | Últimos 5: V–D–D–E–D | Sul-Americana
- Santos – 44 pts | 37 J | 39% | Últimos 5: D–E–E–V–V | —
- Ceará – 43 pts | 37 J | 38% | Últimos 5: V–D–D–E–D | —
- Fortaleza – 43 pts | 37 J | 38% | Últimos 5: E–V–V–V–V | —
- Vitória – 42 pts | 37 J | 37% | Últimos 5: E–D–V–V–E | Rebaixados
- Internacional – 41 pts | 37 J | 36% | Últimos 5: E–V–E–D–D | Rebaixados
- Juventude – 34 pts | 37 J | 30% | Últimos 5: V–E–D–E–D | Rebaixados
- Sport – 17 pts | 37 J | 15% | Últimos 5: D–D–D–D–D | Rebaixados
