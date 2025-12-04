fechar
Brasileirao | Notícia

Rebaixamento na Série A: quem ainda corre risco na última rodada? Veja chances de Internacional, Vitória, Fortaleza e outros

Campeonato Brasileiro chega à última rodada com apenas uma resposta pendente: quem cai para a Série B de 2026; confira detalhes dos próximos jogos

Por Thiago Seabra Publicado em 04/12/2025 às 8:57
Lance do jogo entre Internacional x Santos pela 35ª rodada do Brasileirão
Lance do jogo entre Internacional x Santos pela 35ª rodada do Brasileirão - Jorge Lansarin/Estadão Conteúdo

O campeonato chega à última rodada com apenas uma resposta pendente: quem cai para a Série B de 2026.

O título já está definido e ficou com o Flamengo, mas a disputa na parte de baixo segue aberta, restando duas vagas.

Santos, Ceará e Fortaleza começam a rodada fora da zona de rebaixamento. A vantagem existe, mas é curta. Um tropeço pode mudar tudo.

Na parte de baixo, Vitória, Internacional, Juventude e Sport ocupam as quatro últimas posições. Destes, Sport e Juventude já não têm mais chances de reação.

Restam duas vagas em aberto, e quatro clubes tentando escapar do pior.

Chance de rebaixamento na Série A

De acordo com o levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, a situação do Internacional ainda é muito delicada: com 77,6% de risco.

O Vitória, com 65%, também está fortemente ameaçado, ainda que tenha chances reais de reação.

Já o Fortaleza aparece em um nível intermediário, com 35%, indicando um risco considerável, mas com espaço para virar o jogo dependendo de sua reta final.

Ceará, com 20,3%, vive um alerta, enquanto o Santos, com apenas 2%, está praticamente fora da briga contra o rebaixamento, embora ainda precise confirmar matematicamente a permanência.

  1. Sport – 100% de chance de rebaixamento
  2. Juventude – 100%
  3. Internacional – 77,6%
  4. Vitória – 65,0%
  5. Fortaleza – 35,0%
  6. Ceará – 20,3%
  7. Santos – 2,0%

Calendário de jogos da 38ª e última rodada da Série A 2025

Todos os confrontos serão disputados neste domingo, 7 de dezembro, às 16h (de Brasília). Confira abaixo.

  • Fluminense x Bahia
  • Ceará SC x Palmeiras
  • Corinthians x Juventude
  • Santos x Cruzeiro
  • Sport Recife x Grêmio
  • Mirassol x Flamengo
  • EC Vitória x São Paulo
  • Botafogo x Fortaleza
  • Atlético-MG x Vasco da Gama
  • Internacional x Bragantino

Tabela de classificação do Brasileirão - Série A

  1. Flamengo – 78 pts | 37 J | 70% | Últimos 5: V–D–V–E–V | Libertadores
  2. Palmeiras – 73 pts | 37 J | 65% | Últimos 5: D–V–E–D–E | Libertadores
  3. Cruzeiro – 69 pts | 36 J | 63% | Últimos 5: V–E–E–V–E | Libertadores
  4. Mirassol – 66 pts | 37 J | 59% | Últimos 5: V–E–V–D–V | Libertadores
  5. Fluminense – 61 pts | 37 J | 54% | Últimos 5: E–V–E–V–V | Libertadores
  6. Bahia – 60 pts | 37 J | 54% | Últimos 5: E–D–V–E–V | Pré-Libertadores
  7. Botafogo – 59 pts | 36 J | 54% | Últimos 5: V–E–V–V–E | Pré-Libertadores
  8. São Paulo – 51 pts | 37 J | 45% | Últimos 5: D–D–V–D–V | Sul-Americana
  9. Bragantino – 48 pts | 37 J | 43% | Últimos 5: V–V–D–D–V | Sul-Americana
  10. Corinthians – 46 pts | 37 J | 41% | Últimos 5: D–V–D–E–D | Sul-Americana
  11. Grêmio – 46 pts | 37 J | 41% | Últimos 5: E–V–D–V–D | Sul-Americana
  12. Vasco – 45 pts | 37 J | 40% | Últimos 5: D–D–D–V–D | Sul-Americana
  13. Atlético-MG – 45 pts | 37 J | 40% | Últimos 5: V–D–D–E–D | Sul-Americana
  14. Santos – 44 pts | 37 J | 39% | Últimos 5: D–E–E–V–V | —
  15. Ceará – 43 pts | 37 J | 38% | Últimos 5: V–D–D–E–D | —
  16. Fortaleza – 43 pts | 37 J | 38% | Últimos 5: E–V–V–V–V | —
  17. Vitória – 42 pts | 37 J | 37% | Últimos 5: E–D–V–V–E | Rebaixados
  18. Internacional – 41 pts | 37 J | 36% | Últimos 5: E–V–E–D–D | Rebaixados
  19. Juventude – 34 pts | 37 J | 30% | Últimos 5: V–E–D–E–D | Rebaixados
  20. Sport – 17 pts | 37 J | 15% | Últimos 5: D–D–D–D–D | Rebaixados

FLAMENGO É CAMPEÃO DO BRASILEIRÃO 2025! VEJA A ENTREGA DA TAÇA

