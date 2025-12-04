Campanha do Sport na Série A de 2025 é a pior da história do futebol de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O desempenho do clube rubro-negro do Brasileirão desta temporada superou as campanhas dos rivais Santa Cruz e Náutico nos anos de 2006 e 2013

A Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 ficou marcada com mais um recorde negativo para o Sport. Com a derrota para o Bahia, na penúltima rodada, o clube rubro-negro sacramentou a pior campanha da história do futebol de Pernambuco.

O Sport superou os rebaixamentos do Santa Cruz e Náutico nos anos de 2006 e 2013, respectivamente. Ambos também acabaram na lanterna, só que com uma melhor performance.

O Santa Cruz chegou a 28 pontos, enquanto o Náutico ficou com 20 pontos, só que com 5 vitórias.

O time rubro-negro chegou na última rodada da Série A deste ano de 2025 com 17 pontos. Se vencer o Grêmio, na Ilha do Retiro, na última rodada, também chega aos 20 pontos, no entanto, com apenas três vitórias.

A primeira vitória do Sport na Série A aconteceu justamente diante do Grêmio, no primeiro turno, em Porto Alegre. E, a segunda, na Ilha do Retiro sobre o Corinthians.

A péssima campanha deixou uma diferença grande até mesmo para o vice-lanterna. O Juventude, já rebaixado, somou 34 pontos até a penúltima rodada.

Sport poupa Zé Lucas

Pensando na venda do volante e prata da casa Zé Lucas, o Sport decidiu não utilizar o jogador nos dois últimos jogos da Série A: a derrota para o Bahia, nessa quarta-feira (3), e o último jogo contra o Grêmio, no próximo domingo (7).

Zé Lucas chegou recentemente da Seleção Brasileira Sub-17, onde se destacou mais uma vez como capitão, agora, na disputa da Copa do Mundo. Lá, recebeu uma série de sondagens de clubes europeus e o Sport conta com a venda para equilibrar as contas para o anos de 2026.