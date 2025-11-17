fechar
Eleição do Náutico: Becker trata com naturalidade a desistência da chapa de oposição

O presidente e candidato à reeleição Bruno Becker será aclamado como o líder do Executivo para o próximo biênio no dia 30 de novembro

Por Davi Saboya Publicado em 17/11/2025 às 21:51
Bruno Becker, presidente do Náutico
Bruno Becker, presidente do Náutico - Gabriel França/JC Imagem

O cenário eleitoral do Náutico ganhou um desfecho nesta segunda-feira (17). Com a desistência da chapa de oposição, "Náutico Unido", o atual presidente e candidato à reeleição, Bruno Becker, será aclamado para o novo mandato.

Becker reagiu à notícia com naturalidade e destacou que a gestão seguirá focada no planejamento do clube para o futuro.

"Recebemos com muita tranquilidade a informação e notícia da desistência da chapa. Da nossa parte, seguiremos trabalhando e montando o projeto do Náutico do Futuro. Os próximos dois anos serão importantíssimos. Continuaremos intensificando esse relacionamento institucional, seja com o Conselho Deliberativo, Comissão Fiscal, lideranças alvirrubros, agentes políticos e a própria torcida, o sócios. Essa gestão não pode e nem vai perder essa capacidade de diálogo", afirmou Bruno Becker.

A chapa opositora, "Náutico Unido", tinha Pablo Vitório como candidato à presidência e Gilberto Kabbaz como candidato a vice. Com a retirada do grupo, a chapa de Becker passa a ser a única concorrente.

Com isso, o atual presidente será aclamado no próximo dia 30 de novembro, data que estava originalmente reservada para a votação.

Posse da nova diretoria do Náutico

Bruno Becker terá Ricardo Malta como seu vice-presidente. A posse da nova diretoria está marcada para o dia 8 de janeiro.

