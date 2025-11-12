Náutico: Bruno Becker critica pedido de impugnação de chapa e chama de "inoportuno"
Após negativa da Comissão Eleitoral, processo protocolado por sócio será julgado pelo Conselho Deliberativo do clube, na próxima sexta-feira (14)
Bruno Becker, presidente do Náutico, questionou o processo movido pelo sócio José Félix de Lima Santos Filho, que pede a impugnação da “Náutico do Futuro”, encabeçada por Becker e pelo vice Ricardo Malta.
Em entrevista ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, Becker reconheceu a legitimidade do processo do ponto de vista jurídico, mas o considerou "inoportuno e curioso".
Entenda a atual situação do processo
Após a negativa do Conselho Eleitoral do clube, o sócio alvirrubro entrou com um recurso no Conselho Deliberativo, na última terça-feira (11).
No recurso, o associado alega que a Comissão Eleitoral cometeu um equívoco ao declarar não ter competência para avaliar “atos de gestão”, ressaltando que a impugnação se baseia na veracidade da declaração de elegibilidade apresentada pela chapa concorrente.
Na próxima sexta-feira (14), haverá uma reunião no Conselho Deliberativo, onde será analisado o recurso. Becker confirmou que estará presente e afirmou que irá apresentar a defesa no prazo estipulado.
Confira a declaração de Bruno Becker
"É um processo que está previsto nas regras do clube. Portanto, é legítimo, mas considero inoportuno, ou no mínimo curioso, porque hoje há uma decisão técnica, unânime, da Comissão Eleitoral, que entendeu que tanto eu quanto Ricardo Malta cumprimos todos os requisitos de elegibilidade.
Repito: foi uma decisão técnica. Os membros da Comissão Eleitoral possuem capacidade técnica e jurídica para analisar a impugnação e proferir a decisão.
E aí vem um recurso de um associado, que está em seu direito, mas é curioso que esse associado sequer tenha dado uma entrevista para explicar as razões ou os motivos.
Apenas protocolou essas duas peças. Esse recurso segue agora para o Conselho Deliberativo, numa tentativa, ao meu ver, de tornar o debate político, e não mais técnico.
Um julgamento político-eleitoral, e não mais um julgamento baseado nas regras e na legislação interna do clube.
Apesar disso, continuo muito tranquilo e sereno. Estarei pessoalmente na reunião da sexta-feira, além de apresentar a defesa dentro do prazo estipulado. Estarei presente para que esse debate não passe para o lado político", declarou Bruno Becker.
Eleições do Náutico
A eleição do Náutico será realizada no dia 30 de novembro, das 8h às 17h, na sede dos Aflitos. A posse da nova diretoria está prevista até 8 de janeiro de 2026.
Caso o pedido de impugnação da chapa de Bruno Becker e Ricardo Malta seja rejeitada, Bruno Becker seguirá na disputa pela reeleição.