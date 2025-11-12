Náutico: Bruno Becker critica pedido de impugnação de chapa e chama de "inoportuno"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após negativa da Comissão Eleitoral, processo protocolado por sócio será julgado pelo Conselho Deliberativo do clube, na próxima sexta-feira (14)

Clique aqui e escute a matéria

Bruno Becker, presidente do Náutico, questionou o processo movido pelo sócio José Félix de Lima Santos Filho, que pede a impugnação da “Náutico do Futuro”, encabeçada por Becker e pelo vice Ricardo Malta.

Em entrevista ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, Becker reconheceu a legitimidade do processo do ponto de vista jurídico, mas o considerou "inoportuno e curioso".

Entenda a atual situação do processo

Após a negativa do Conselho Eleitoral do clube, o sócio alvirrubro entrou com um recurso no Conselho Deliberativo, na última terça-feira (11).

No recurso, o associado alega que a Comissão Eleitoral cometeu um equívoco ao declarar não ter competência para avaliar “atos de gestão”, ressaltando que a impugnação se baseia na veracidade da declaração de elegibilidade apresentada pela chapa concorrente.

Na próxima sexta-feira (14), haverá uma reunião no Conselho Deliberativo, onde será analisado o recurso. Becker confirmou que estará presente e afirmou que irá apresentar a defesa no prazo estipulado.

Confira a declaração de Bruno Becker

"É um processo que está previsto nas regras do clube. Portanto, é legítimo, mas considero inoportuno, ou no mínimo curioso, porque hoje há uma decisão técnica, unânime, da Comissão Eleitoral, que entendeu que tanto eu quanto Ricardo Malta cumprimos todos os requisitos de elegibilidade.

Repito: foi uma decisão técnica. Os membros da Comissão Eleitoral possuem capacidade técnica e jurídica para analisar a impugnação e proferir a decisão.

E aí vem um recurso de um associado, que está em seu direito, mas é curioso que esse associado sequer tenha dado uma entrevista para explicar as razões ou os motivos.

Apenas protocolou essas duas peças. Esse recurso segue agora para o Conselho Deliberativo, numa tentativa, ao meu ver, de tornar o debate político, e não mais técnico.

Um julgamento político-eleitoral, e não mais um julgamento baseado nas regras e na legislação interna do clube.

Apesar disso, continuo muito tranquilo e sereno. Estarei pessoalmente na reunião da sexta-feira, além de apresentar a defesa dentro do prazo estipulado. Estarei presente para que esse debate não passe para o lado político", declarou Bruno Becker.



Eleições do Náutico

A eleição do Náutico será realizada no dia 30 de novembro, das 8h às 17h, na sede dos Aflitos. A posse da nova diretoria está prevista até 8 de janeiro de 2026.

Caso o pedido de impugnação da chapa de Bruno Becker e Ricardo Malta seja rejeitada, Bruno Becker seguirá na disputa pela reeleição.