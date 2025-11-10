Náutico: confira os números de Hélio dos Anjos no comando do Timbu na temporada 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O treinador veterano teve uma ótima temporada comandando o Timbu em 2025 e seguirá dando continuidade ao seu trabalho ao longo do próximo ano.

O torcedor alvirrubro terminará o ano de 2025 satisfeito, e grande parte desse mérito é de Hélio dos Anjos, treinador que conduziu o Náutico ao acesso à Série B em 2026.

Recém-renovado para a próxima temporada, Hélio comandou a equipe em 25 partidas, distribuídas entre Série C, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Na Série C, o Náutico disputou 22 jogos, somando 11 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, com 28 gols marcados e 10 sofridos, garantindo um desempenho consistente na competição e conquistando o objetivo final, que era o acesso a segunda divisão

No total da temporada, Hélio dos Anjos acumulou 11 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, com 31 gols marcados e 17 sofridos, confirmando seu papel fundamental no sucesso da equipe em 2025.

Desempenho de Hélio dos Anjos no Náutico – 2025

Série C

Jogos: 22

Vitórias: 11

Empates: 8

Derrotas: 3

Gols marcados: 28

Gols sofridos: 10

Copa do Brasil

Jogos: 2

Vitórias: 0

Empates: 0

Derrotas: 2

Gols marcados: 2

Gols sofridos: 4

Copa do Nordeste

Jogos: 1

Vitórias: 0

Empates: 0

Derrotas: 1

Gols marcados: 1

Gols sofridos: 3

Total da temporada

Jogos: 25

Vitórias: 11

Empates: 8

Derrotas: 6

Gols marcados: 31

Gols sofridos: 17

Confira todos os jogos sob o comando de Hélio dos Anjos no Náutico