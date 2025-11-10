Náutico: confira os números de Hélio dos Anjos no comando do Timbu na temporada 2025
O treinador veterano teve uma ótima temporada comandando o Timbu em 2025 e seguirá dando continuidade ao seu trabalho ao longo do próximo ano.
O torcedor alvirrubro terminará o ano de 2025 satisfeito, e grande parte desse mérito é de Hélio dos Anjos, treinador que conduziu o Náutico ao acesso à Série B em 2026.
Recém-renovado para a próxima temporada, Hélio comandou a equipe em 25 partidas, distribuídas entre Série C, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.
Na Série C, o Náutico disputou 22 jogos, somando 11 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, com 28 gols marcados e 10 sofridos, garantindo um desempenho consistente na competição e conquistando o objetivo final, que era o acesso a segunda divisão
No total da temporada, Hélio dos Anjos acumulou 11 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, com 31 gols marcados e 17 sofridos, confirmando seu papel fundamental no sucesso da equipe em 2025.
Desempenho de Hélio dos Anjos no Náutico – 2025
Série C
Jogos: 22
- Vitórias: 11
- Empates: 8
- Derrotas: 3
- Gols marcados: 28
- Gols sofridos: 10
Copa do Brasil
Jogos: 2
- Vitórias: 0
- Empates: 0
- Derrotas: 2
- Gols marcados: 2
- Gols sofridos: 4
Copa do Nordeste
- Jogos: 1
- Vitórias: 0
- Empates: 0
- Derrotas: 1
- Gols marcados: 1
- Gols sofridos: 3
Total da temporada
Jogos: 25
- Vitórias: 11
- Empates: 8
- Derrotas: 6
- Gols marcados: 31
- Gols sofridos: 17
Confira todos os jogos sob o comando de Hélio dos Anjos no Náutico
- 2025-04-19 | Náutico 0-0 Botafogo-PB | Série C 2025
- 2025-04-26 | CSA 2-1 Náutico | Série C 2025
- 2025-04-29 | São Paulo 2-1 Náutico | Copa do Brasil 2025
- 2025-05-04 | Náutico 0-0 Brusque | Série C 2025
- 2025-05-10 | Náutico 2-0 Confiança | Série C 2025
- 2025-05-17 | Ypiranga-RS 0-4 Náutico | Série C 2025
- 2025-05-20 | Náutico 1-2 São Paulo | Copa do Brasil 2025
- 2025-05-24 | Náutico 0-1 Ponte Preta | Série C 2025
- 2025-05-31 | ABC 0-0 Náutico | Série C 2025
- 2025-06-07 | Bahia 3-1 Náutico | Nordestão 2025
- 2025-06-16 | Náutico 2-1 Maringá | Série C 2025
- 2025-06-29 | Tombense 0-2 Náutico | Série C 2025
- 2025-07-05 | Náutico 0-0 Floresta-CE | Série C 2025
- 2025-07-13 | Figueirense 0-0 Náutico | Série C 2025
- 2025-07-21 | Náutico 2-0 Caxias | Série C 2025
- 2025-08-03 | Náutico 3-0 Retrô FC | Série C 2025
- 2025-08-10 | Londrina 0-2 Náutico | Série C 2025
- 2025-08-17 | Náutico 1-0 Anápolis | Série C 2025
- 2025-08-24 | São Bernardo 1-1 Náutico | Série C 2025
- 2025-08-30 | Náutico 3-0 Ituano | Série C 2025
- 2025-09-07 | Brusque 0-1 Náutico | Série C 2025
- 2025-09-13 | Náutico 0-2 Guarani | Série C 2025
- 2025-09-27 | Ponte Preta 1-1 Náutico | Série C 2025
- 2025-10-04 | Guarani 1-1 Náutico | Série C 2025
- 2025-10-11 | Náutico 2-1 Brusque | Série C 2025