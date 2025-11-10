fechar
Náutico: confira os números de Hélio dos Anjos no comando do Timbu na temporada 2025

O treinador veterano teve uma ótima temporada comandando o Timbu em 2025 e seguirá dando continuidade ao seu trabalho ao longo do próximo ano.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/11/2025 às 17:36
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico na beira do campo do estádio dos Aflitos
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico na beira do campo do estádio dos Aflitos - Reprodução: Gabriel França/ Náutico

O torcedor alvirrubro terminará o ano de 2025 satisfeito, e grande parte desse mérito é de Hélio dos Anjos, treinador que conduziu o Náutico ao acesso à Série B em 2026.

Recém-renovado para a próxima temporada, Hélio comandou a equipe em 25 partidas, distribuídas entre Série C, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Na Série C, o Náutico disputou 22 jogos, somando 11 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, com 28 gols marcados e 10 sofridos, garantindo um desempenho consistente na competição e conquistando o objetivo final, que era o acesso a segunda divisão

No total da temporada, Hélio dos Anjos acumulou 11 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, com 31 gols marcados e 17 sofridos, confirmando seu papel fundamental no sucesso da equipe em 2025.

Desempenho de Hélio dos Anjos no Náutico – 2025

Série C

Jogos: 22

  • Vitórias: 11
  • Empates: 8
  • Derrotas: 3
  • Gols marcados: 28
  • Gols sofridos: 10

Copa do Brasil

Jogos: 2

  • Vitórias: 0
  • Empates: 0
  • Derrotas: 2
  • Gols marcados: 2
  • Gols sofridos: 4

Copa do Nordeste

  • Jogos: 1
  • Vitórias: 0
  • Empates: 0
  • Derrotas: 1
  • Gols marcados: 1
  • Gols sofridos: 3

Total da temporada

Jogos: 25

  • Vitórias: 11
  • Empates: 8
  • Derrotas: 6
  • Gols marcados: 31
  • Gols sofridos: 17

Confira todos os jogos sob o comando de Hélio dos Anjos no Náutico

  • 2025-04-19 | Náutico 0-0 Botafogo-PB | Série C 2025
  • 2025-04-26 | CSA 2-1 Náutico | Série C 2025
  • 2025-04-29 | São Paulo 2-1 Náutico | Copa do Brasil 2025
  • 2025-05-04 | Náutico 0-0 Brusque | Série C 2025
  • 2025-05-10 | Náutico 2-0 Confiança | Série C 2025
  • 2025-05-17 | Ypiranga-RS 0-4 Náutico | Série C 2025
  • 2025-05-20 | Náutico 1-2 São Paulo | Copa do Brasil 2025
  • 2025-05-24 | Náutico 0-1 Ponte Preta | Série C 2025
  • 2025-05-31 | ABC 0-0 Náutico | Série C 2025
  • 2025-06-07 | Bahia 3-1 Náutico | Nordestão 2025
  • 2025-06-16 | Náutico 2-1 Maringá | Série C 2025
  • 2025-06-29 | Tombense 0-2 Náutico | Série C 2025
  • 2025-07-05 | Náutico 0-0 Floresta-CE | Série C 2025
  • 2025-07-13 | Figueirense 0-0 Náutico | Série C 2025
  • 2025-07-21 | Náutico 2-0 Caxias | Série C 2025
  • 2025-08-03 | Náutico 3-0 Retrô FC | Série C 2025
  • 2025-08-10 | Londrina 0-2 Náutico | Série C 2025
  • 2025-08-17 | Náutico 1-0 Anápolis | Série C 2025
  • 2025-08-24 | São Bernardo 1-1 Náutico | Série C 2025
  • 2025-08-30 | Náutico 3-0 Ituano | Série C 2025
  • 2025-09-07 | Brusque 0-1 Náutico | Série C 2025
  • 2025-09-13 | Náutico 0-2 Guarani | Série C 2025
  • 2025-09-27 | Ponte Preta 1-1 Náutico | Série C 2025
  • 2025-10-04 | Guarani 1-1 Náutico | Série C 2025
  • 2025-10-11 | Náutico 2-1 Brusque | Série C 2025

