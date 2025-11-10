Hélio dos Anjos fala em "confiança total" e projeta reestruturação do Náutico para 2026
Após renovar contrato, técnico destaca confiança no projeto e fala em reestruturação completa do clube para a disputa da Série B 2026.
O técnico Hélio dos Anjos vive mais um capítulo da longa relação com o Náutico. Após conduzir o time ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador teve sua permanência confirmada e, em mensagem ao torcedor, reforçou o sentimento que norteia sua nova etapa no clube: confiança.
Em mensagem aos torcedores, Hélio destacou que a decisão de permanecer no clube foi tomada por acreditar no projeto e na capacidade das pessoas que hoje fazem parte da estrutura alvirrubra.
“É uma alegria muito grande. Essa alegria vem de uma confiança enorme em tudo, confiança no projeto, no Náutico, nessa camisa e nos profissionais que me rodeiam. O mais importante é saber que o Náutico é muito grande e essa camisa pesada é o que nos motiva”, afirmou o técnico.
Hélio também fez questão de reconhecer os desafios que o clube enfrentará em 2026, temporada em que o Timbu voltará a disputar a Série B e buscará uma melhor performance nas competições estaduais.
“Sabemos das dificuldades, sabemos de tudo que teremos que trabalhar, e isso faz parte. O mais importante é ter confiança e colocar esse grande clube para frente”, disse.
Reestruturação em 2026
O treinador, que chegou ao Náutico em abril de 2025 para sua quinta passagem pelo clube, foi peça determinante na reação da equipe na Série C.
Sob seu comando, o Timbu teve a melhor defesa da competição e garantiu o acesso com uma campanha marcada pela regularidade.
Com a renovação, Hélio reforçou que o foco agora é na reestruturação do clube como um todo, dentro e fora de campo.
“O projeto é ambicioso, em cima de ter uma equipe forte e reestruturar totalmente o clube, confiando na capacidade de todos os profissionais. Esse time não é só o que entra em campo, são todos os setores do clube. Temos confiança total nas decisões que virão de cima”, completou.
O técnico encerrou com um recado ao torcedor, reforçando o papel da arquibancada na nova fase alvirrubra.
“A confiança é total. Podem ter certeza todos os alvirrubros de que o apoio será sempre muito grande. Obrigado por tudo e vamos continuar trabalhando, como já estamos fazendo”, finalizou.
Com a permanência confirmada, o Náutico segue apostando em um projeto que busca dar estabilidade, manter a competitividade e consolidar o clube entre os principais da Série B em 2026.