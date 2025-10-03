Guarani x Náutico ao vivo (04/10): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo é válido pela penúltima rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro e só a vitória interessa ao Timbu

Vencer, vencer ou vencer. Esse é o lema do Náutico contra o Guarani, neste sábado (4), às 17h (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SP. O duelo é válido pela penúltima rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na chave, apenas a Ponte Preta já garantiu o acesso, liderando o grupo com 10 pontos. O Guarani vem em seguida com 6, o Náutico aparece com 4 e o Brusque é o lanterna com 3.

Se vencer, o Timbu entra no G-2 e só depende de uma vitória sobre o Brusque, nos Aflitos, na última rodada. Em caso de derrota, o sonho do acesso acabou e a segunda vaga do grupo fica com o Guarani.

Um empate deixa a situação complicadíssima e ainda dependendo de outros resultados. Tanto de Brusque x Ponte Preta, que acontece também neste sábado (4), às 19h30, quanto do "Derby Campineiro" na última rodada.

Mudança no Náutico

O último treino do Náutico foi realizado, nesta sexta-feira (3), já em Campinas, no interior de São Paulo. A atividade aconteceu no centro de treinamento da Ponte Preta. A tendência é que o Timbu tenha apenas uma mudança em relação ao último jogo - o empate com a Ponte Preta.

O zagueiro Carlinhos, que se recuperou de uma lesão muscular, deve reassumir a titularidade na vaga de Índio. Ele deverá formar a dupla de defesa ao lado de João Maistro, com Mateus Silva, fora dos últimos jogos por ainda ter vínculo com a Ponte Preta, permanecendo no banco como alternativa.

No setor de meio-campo, a formação deve ser mantida, contando com Wenderson, Vitinho, e Lucas Cardoso. O trio ofensivo será o mesmo da rodada anterior: Igor Bolt, Hélio Borges, e Bruno Mezenga.

Por outro lado, o atacante Vinícius continuará ausente da equipe, devido a uma contusão no músculo adutor da coxa.

Após o empate conquistado fora de casa contra a Ponte Preta, o atacante Bruno Mezenga ressaltou a necessidade de o time manter o mesmo nível de intensidade para preservar as chances na competição.

"Na partida contra a Ponte, recuperamos a determinação e a vibração que vinham caracterizando nossa trajetória. Precisamos levar essa mesma atitude para o desafio contra o Guarani, pois é um confronto que pode ser crucial para o nosso destino", declarou Mezenga.

Guarani com desfalque

O técnico Matheus Costa não contará com o atacante e artilheiro Bruno Santos, expulso na rodada passada, a derrota para o Brusque. Para a vaga dele, Júnior Brandão deve ser acionado. No ataque, Kauã Santos fica com a vaga para a saída do zagueiro David Braz.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico na Série C. Inclusive, com o repórter João Victor Amorim, direto de Campinas, acompanhando o Timbu. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE.

Na telinha, a decisão será exibida em vários canais: Band (TV aberta), Dazn (streaming), SportyNet (Youtube) e SportyNet+ (pay-per-view).

Ficha do jogo

Guarani

Dalberson; Lucas Justen, Alan Santos, Raphael Rodrigues e Emerson Barbosa; Kelvi, Isaque e Diego Torres; Kauã Jesus, Mirandinha e Júnior Brandão. Técnico: Matheus Costa.

Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho e Lucas Cardoso; Igor Bolt, Hélio Borges e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Competição: Série C do Brasileirão. Local: Brinco de Ouro, em Campinas-SP. Horário: 17h (de Brasília). Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO). Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Jonny Kamenach Rocha (ambos de GO). VAR: Daniel Nobre Bins (RS). Onde assistir: Band (TV aberta), Dazn (streaming), SportyNet e SportyNet+ (pay-per-view e Youtube).