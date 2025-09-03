Náutico: Vitinho relembra estreia com Hélio dos Anjos na Ponte Preta e celebra reencontro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Meia de 21 anos, com passagens por Cruzeiro e Ponte Preta, estava no Goiás e chega para reforçar o clube alvirrubro em busca do acesso à Série B.

Novo contratado do Náutico, o meia Vitinho foi apresentado nesta quarta-feira (02). O jogador relembrou seu início como profissional.

Revelado pela Ponte Preta, em 2022, o jogador foi alçado ao time principal por Hélio dos Anjos, que será seu comandante no clube pernambucano.

"O professor (Hélio dos Anjos) que me lançou para o profissional. Eu estreio no profissional com ele na época da Ponte Preta. E acho que causei uma boa impressão.

Aproveitei as oportunidades. Então, por isso que eu tive esse contato com ele e como disse, acho que eu causei uma boa impressão", disse Vitinho.

Vitinho valoriza torcida do Náutico

Contratado pelo Timbu às vésperas do quadrangular decisivo em busca do acesso, Vitinho também valorizou a torcida alvirrubra.

O jogador convocou os torcedores e afirmou que a presença da torcida nos Aflitos será fundamental para o acesso.

"Acho que esse calor, essa presença, deles no estádio vai ser muito importante nesses jogos decisivos e espero que eles continuem lotando o estádio", afirmou.

Vitinho também definiu suas características como atleta e explicou seu estilo de jogo. O jogador afirmou que pode ajudar "no ataque e na defesa".

"Eu sou um meia canhoto, posso jogar pelos lados e posso jogar centralizado. Tento ajudar bastante no ataque e na defesa e quero sempre estar próximo do gol para contribuir com assistências, destacou.