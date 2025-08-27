fechar
Serie D | Notícia

Quartas de final da Série D: confira onde assistir ao vivo, confrontos e a classificação geral

Datas e horários da próxima fase da Série D já estão definidos. A partir de 7 de novembro, conheceremos os 4 classificados para a Série C 2026.

Por João Victor Tavares Publicado em 27/08/2025 às 14:23
Santa Cruz 1 x 1 Altos, partida de ida das oitavas de final da Série D, na Arena de Pernambuco.
Santa Cruz 1 x 1 Altos, partida de ida das oitavas de final da Série D, na Arena de Pernambuco. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Todos os confrontos das quartas de final da Série D já estão definidos. A partir deste sábado (30), teremos os jogos de ida desta fase, que seguem até domingo (31).

As partidas de volta acontecem entre os dias 6 e 9 de setembro, quando serão definidas as quatro equipes que irão disputar a Série C em 2026.

Confira a seguir:

Equipes classificadas para as quartas de final

  • Asa
  • Inter de Limeira
  • Barra
  • América de Natal
  • Santa Cruz
  • Cianorte
  • Goiatuba
  • Maranhão

Onde assistir às quartas de final da Série D ao vivo?

Todos os confrontos das quartas de final da Série D terão transmissão ao vivo, online e gratuita pelo YouTube do Metrópoles.

Confira data e horário dos duelos das quartas de final da Série D

Jogos de Ida

Sábado (30/08)

  • Maranhão x ASA-AL – 16h00 – Estádio Castelão (São Luís)
  • Goiatuba-GO x Inter de Limeira - 16h00 – Estádio Divino Garcia (Goiatuba)
  • Santa Cruz x América-RN – 19h00 – Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata)

Domingo (31/08)

  • Cianorte-PR x Barra-SC – 15h00 – Estádio Willie Davids (Maringá)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Jogos de Volta

Sábado (06/09)

  • Inter de Limeira x Goiatuba – 16h00 – Major Levy Sobrinho (Limeira)
  • Barra x Cianorte – 16h00 – Arena Barra (Itajaí)
  • ASA x Maranhão – 17h – Estádio Coaracy da Mata Fonseca (Arapiraca)

Domingo (07/09)

  • América-RN x Santa Cruz - 16h00 - Arena das Dunas (Natal)

Ranking Geral Atualizado

  1. Asa-AL – 41
  2. Inter de Limeira-SP – 38
  3. Barra-SC -36
  4. América de Natal-RN – 35
  5. Santa Cruz-PE – 32
  6. Cianorte-PR – 30
  7. Goiatuba-GO – 29
  8. Maranhão-MA – 26

Leia também

Vem novo recorde? Santa Cruz domina lista de maiores públicos da história da Série D
Santa Cruz

Vem novo recorde? Santa Cruz domina lista de maiores públicos da história da Série D
Santa Cruz x América-RN pode ser às 19h, no sábado (30)
Santa Cruz

Santa Cruz x América-RN pode ser às 19h, no sábado (30)

Compartilhe

Tags