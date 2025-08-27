Quartas de final da Série D: confira onde assistir ao vivo, confrontos e a classificação geral
Datas e horários da próxima fase da Série D já estão definidos. A partir de 7 de novembro, conheceremos os 4 classificados para a Série C 2026.
Todos os confrontos das quartas de final da Série D já estão definidos. A partir deste sábado (30), teremos os jogos de ida desta fase, que seguem até domingo (31).
As partidas de volta acontecem entre os dias 6 e 9 de setembro, quando serão definidas as quatro equipes que irão disputar a Série C em 2026.
Confira a seguir:
Equipes classificadas para as quartas de final
- Asa
- Inter de Limeira
- Barra
- América de Natal
- Santa Cruz
- Cianorte
- Goiatuba
- Maranhão
Onde assistir às quartas de final da Série D ao vivo?
Todos os confrontos das quartas de final da Série D terão transmissão ao vivo, online e gratuita pelo YouTube do Metrópoles.
Confira data e horário dos duelos das quartas de final da Série D
Jogos de Ida
Sábado (30/08)
- Maranhão x ASA-AL – 16h00 – Estádio Castelão (São Luís)
- Goiatuba-GO x Inter de Limeira - 16h00 – Estádio Divino Garcia (Goiatuba)
- Santa Cruz x América-RN – 19h00 – Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata)
Domingo (31/08)
- Cianorte-PR x Barra-SC – 15h00 – Estádio Willie Davids (Maringá)
Jogos de Volta
Sábado (06/09)
- Inter de Limeira x Goiatuba – 16h00 – Major Levy Sobrinho (Limeira)
- Barra x Cianorte – 16h00 – Arena Barra (Itajaí)
- ASA x Maranhão – 17h – Estádio Coaracy da Mata Fonseca (Arapiraca)
Domingo (07/09)
- América-RN x Santa Cruz - 16h00 - Arena das Dunas (Natal)
Ranking Geral Atualizado
- Asa-AL – 41
- Inter de Limeira-SP – 38
- Barra-SC -36
- América de Natal-RN – 35
- Santa Cruz-PE – 32
- Cianorte-PR – 30
- Goiatuba-GO – 29
- Maranhão-MA – 26