CBF confirma datas e horários dos jogos das quartas de final da Série D
Santa Cruz, América-RN, ASA, Maranhão, Barra, Cianorte, Inter de Limeira e Goiatuba seguem vivos na disputa pelas quatro vagas de acesso à Série C
A CBF divulgou nesta quarta-feira (26), as datas e horários de todas as partidas de ida e volta das quartas de final da Série D 2025.
A etapa é a última antes do sonhado acesso à Série C. Apenas oito equipes seguem vivas na competição.
O principal confronto reunirá Santa Cruz e América-RN. As duas equipes detém as maiores médias de público da competição e prometem realizar um espetáculo em suas arenas.
As duas partidas serão disputadas nos dias 30 de agosto (sábado), na Arena de Pernambuco, e o jogo decisivo será no dia 07 de setembro (domingo), na Arena das Dunas, em Natal.
Confira data e horário dos duelos das quartas de final da Série D
Jogos de Ida
Sábado (30/08)
- Maranhão x ASA-AL – 16h00 – Estádio Castelão (São Luís)
- Goiatuba-GO x Inter de Limeira - 16h00 – Estádio Divino Garcia (Goiatuba)
- Santa Cruz x América-RN – 19h00 – Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata)
Domingo (31/08)
- Cianorte-PR x Barra-SC – 15h00 – Estádio Willie Davids (Maringá)
Jogos de Volta
Sábado (06/09)
- Inter de Limeira x Goiatuba – 16h00 – Major Levy Sobrinho (Limeira)
- Barra x Cianorte – 16h00 – Arena Barra (Itajaí)
- ASA x Maranhão – 17h – Estádio Coaracy da Mata Fonseca (Arapiraca)
Domingo (07/09)
- América-RN x Santa Cruz - 16h00 - Arena das Dunas (Natal)