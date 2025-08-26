fechar
Serie D | Notícia

CBF confirma datas e horários dos jogos das quartas de final da Série D

Santa Cruz, América-RN, ASA, Maranhão, Barra, Cianorte, Inter de Limeira e Goiatuba seguem vivos na disputa pelas quatro vagas de acesso à Série C

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/08/2025 às 17:43
Taça da Série D
Taça da Série D - Reprodução/ CBF

A CBF divulgou nesta quarta-feira (26), as datas e horários de todas as partidas de ida e volta das quartas de final da Série D 2025.

A etapa é a última antes do sonhado acesso à Série C. Apenas oito equipes seguem vivas na competição.

O principal confronto reunirá Santa Cruz e América-RN. As duas equipes detém as maiores médias de público da competição e prometem realizar um espetáculo em suas arenas.

As duas partidas serão disputadas nos dias 30 de agosto (sábado), na Arena de Pernambuco, e o jogo decisivo será no dia 07 de setembro (domingo), na Arena das Dunas, em Natal.

Confira data e horário dos duelos das quartas de final da Série D

Jogos de Ida

Sábado (30/08)

  • Maranhão x ASA-AL – 16h00 – Estádio Castelão (São Luís)
  • Goiatuba-GO x Inter de Limeira - 16h00 – Estádio Divino Garcia (Goiatuba)
  • Santa Cruz x América-RN – 19h00 – Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata)

Domingo (31/08)

  • Cianorte-PR x Barra-SC – 15h00 – Estádio Willie Davids (Maringá)

Jogos de Volta

Sábado (06/09)

  • Inter de Limeira x Goiatuba – 16h00 – Major Levy Sobrinho (Limeira)
  • Barra x Cianorte – 16h00 – Arena Barra (Itajaí)
  • ASA x Maranhão – 17h – Estádio Coaracy da Mata Fonseca (Arapiraca)

Domingo (07/09)

  • América-RN x Santa Cruz - 16h00 - Arena das Dunas (Natal)

