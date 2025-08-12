fechar
Serie D | Notícia

Chaveamento terceira fase Série D 2025: confira data e horário de todos os jogos

No duelo mais aguardado da terceira fase da competição, Santa Cruz encara o Altos, do Piauí. Classificados às quartas disputarão o acesso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/08/2025 às 12:05 | Atualizado em 12/08/2025 às 13:02
Thiago e Gabriel Galhardo em jogo do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Thiago e Gabriel Galhardo em jogo do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Evelyn Victória/Santa Cruz

A CBF confirmou na noite desta segunda-feira (11) o chaveamento e o calendário da terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2025.

As partidas de ida acontecem nos dias 16, 17 de agosto e 18 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados no final de semana seguinte.

Os confrontos dessa fase estavam previstos pela CBF, ainda conforme a divisão regional dos grupos. A partir das quartas de final, os duelos serão definidos de acordo com o chaveamento da competição.

Confrontos e horários da terceira fase

Jogos de Ida

16/08 (Sábado)

  • 16h00 - Maranhão x Central — Castelão (MA)
  • 16h00 - Manauara x ASA — Ismael Benigno (AM)
  • 16h00 - Ceilândia x Barra-SC — Abadião (DF)
  • 17h00 - Rio Branco-ES x Inter de Limeira — Kleber Andrade (ES)

17/08 (Domingo)

  • 16h00 - Imperatriz-MA x América-RN — Frei Epifânio (MA)
  • 16h00 - Goiatuba x Aparecidense-GO — Divino Garcia (GO)
  • 18h00 - Cianorte-PR x Mixto-MT — Albino Turbay (PR)

18/08 (Segunda-Feira)

  • 20h30 - Santa Cruz x Altos — Arena de Pernambuco (PE)

Leia Também

Jogos de Volta

23/08 (Sábado)

  • 16h00 - Aparecidense x Goiatuba — Annibal Toledo (GO)
  • 16h00 - Inter de Limeira x Rio Branco-ES — Major Levy Sobrinho (SP)
  • 16h00 - Barra-SC x Ceilândia — Arena Barra (SC)
  • 18h00 - ASA-AL x Manauara — Coaracy Fonseca (AL)
  • 18h00 - Mixto-MT x Cianorte — Presidente Dutra (MT)

24/08 (Domingo)

  • 16h00 - Central x Maranhão — Lacerdão (PE)
  • 16h00 - América-RN x Imperatriz — Arena das Dunas (RN)
  • 18h00 - Altos-PI x Santa Cruz — Lindolfo Monteiro (PI)

