Chaveamento terceira fase Série D 2025: confira data e horário de todos os jogos
No duelo mais aguardado da terceira fase da competição, Santa Cruz encara o Altos, do Piauí. Classificados às quartas disputarão o acesso
A CBF confirmou na noite desta segunda-feira (11) o chaveamento e o calendário da terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2025.
As partidas de ida acontecem nos dias 16, 17 de agosto e 18 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados no final de semana seguinte.
Os confrontos dessa fase estavam previstos pela CBF, ainda conforme a divisão regional dos grupos. A partir das quartas de final, os duelos serão definidos de acordo com o chaveamento da competição.
Confrontos e horários da terceira fase
Jogos de Ida
16/08 (Sábado)
- 16h00 - Maranhão x Central — Castelão (MA)
- 16h00 - Manauara x ASA — Ismael Benigno (AM)
- 16h00 - Ceilândia x Barra-SC — Abadião (DF)
- 17h00 - Rio Branco-ES x Inter de Limeira — Kleber Andrade (ES)
17/08 (Domingo)
- 16h00 - Imperatriz-MA x América-RN — Frei Epifânio (MA)
- 16h00 - Goiatuba x Aparecidense-GO — Divino Garcia (GO)
- 18h00 - Cianorte-PR x Mixto-MT — Albino Turbay (PR)
18/08 (Segunda-Feira)
- 20h30 - Santa Cruz x Altos — Arena de Pernambuco (PE)
Jogos de Volta
23/08 (Sábado)
- 16h00 - Aparecidense x Goiatuba — Annibal Toledo (GO)
- 16h00 - Inter de Limeira x Rio Branco-ES — Major Levy Sobrinho (SP)
- 16h00 - Barra-SC x Ceilândia — Arena Barra (SC)
- 18h00 - ASA-AL x Manauara — Coaracy Fonseca (AL)
- 18h00 - Mixto-MT x Cianorte — Presidente Dutra (MT)
24/08 (Domingo)
- 16h00 - Central x Maranhão — Lacerdão (PE)
- 16h00 - América-RN x Imperatriz — Arena das Dunas (RN)
- 18h00 - Altos-PI x Santa Cruz — Lindolfo Monteiro (PI)