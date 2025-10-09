Quadrangular da Série C: veja o que cada equipe precisa para garantir o acesso à Série B
Neste próximo sábado (11), teremos a última rodada da Série C, com um total de quatro jogos acontecendo simultaneamente ao longo da tarde.
Até o momento, apenas a Ponte Preta garantiu o acesso à Série B. Comandada por Marcelo Fernandes, a equipe já assegurou a classificação e enfrentará o rival Guarani apenas para confirmar sua vaga na final da competição.
Outro time muito próximo do acesso é o Londrina, líder do grupo com 9 pontos, precisando apenas de um empate para avançar.
Confira a seguir como está a situação de cada equipe nesta reta final da Série C.
Veja o que cada equipe precisa para se classificar à Série B
Grupo 1
Londrina
O Tubarão precisa apenas de um empate para garantir a classificação à segunda divisão no próximo ano.
Com 9 pontos e liderando o grupo do quadrangular, a equipe só pode ser ultrapassada caso perca o próximo jogo contra o São Bernardo.
São Bernardo
A equipe paulista precisa vencer. Atualmente empatado com 6 pontos com o Floresta, o Bernô precisará superar o saldo de gols ou manter a média de gols marcados, que é maior que a da equipe cearense.
Se perder ou empatar, dependerá da derrota do seu adversário direto ou dos critérios de desempate.
Floresta
O Floresta também precisa vencer seu próximo confronto e tentar ultrapassar o saldo de gols do adversário, ou torcer por um resultado negativo da equipe do São Bernardo.
Caxias
Com saldo de gols de -2, o time de Júnior Rocha precisa vencer o Floresta obrigatoriamente e torcer por uma vitória do Londrina.
A diferença de gols será determinante: se o Caxias ganhar por um gol, precisará que o Londrina vença por pelo menos dois de diferença.
Caso vença por dois ou mais gols, qualquer triunfo simples do time paranaense garante o acesso grená à segunda divisão na próxima temporada.
Grupo 2
Ponte Preta
Já está classificada para a Segunda Divisão e encara seu último jogo contra o principal rival, o Guarani.
Guarani
O Guarani garante a classificação e a vaga na final se vencer.
Em caso de empate, se classifica se Náutico e Brusque também empatam ou se o Timbu vencer por menos de três gols de diferença (empate exato de três leva ao critério de gols marcados, 6 a 3 para o Guarani).
Se perder, só se classifica se Náutico e Brusque empatam e não for ultrapassado no saldo de gols (1 do Guarani contra -1 do Brusque).
Brusque
O Brusque conquista a classificação se vencer, desde que o Guarani não ganhe da Ponte.
Em caso de empate, sobe se o Guarani perder por diferença suficiente para mudar o saldo de gols (atualmente -1 do Brusque contra 1 do Guarani), precisando de derrota do Bugre por três gols ou por dois, desde que tenha mais gols marcados (5 contra 6 do Guarani)
Se perder, não tem chance de acesso.
Náutico
Se conquistar a vitória, o Náutico se classifica, desde que o Guarani seja derrotado.
Se o Guarani empatar, o Timbu precisa superar a diferença de saldo de gols (-2 contra 1 do Guarani), vencendo por quatro gols de diferença ou por três, desde que tenha mais gols a favor (3 contra 6 do Guarani).
Empate ou derrota eliminam o Náutico.