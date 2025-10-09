fechar
Serie C | Notícia

Quadrangular da Série C: veja o que cada equipe precisa para garantir o acesso à Série B

Neste próximo sábado (11), teremos a última rodada da Série C, com um total de quatro jogos acontecendo simultaneamente ao longo da tarde.

Por João Victor Tavares Publicado em 09/10/2025 às 14:27
Quadrangular da Série C em 2025
Quadrangular da Série C em 2025 - Divulgação/Redes sociais

A Série C está chegando ao fim e, neste sábado (11), teremos quatro jogos simultâneos (dois de cada grupo), a partir das 17h (horário de Brasília).

Até o momento, apenas a Ponte Preta garantiu o acesso à Série B. Comandada por Marcelo Fernandes, a equipe já assegurou a classificação e enfrentará o rival Guarani apenas para confirmar sua vaga na final da competição.

Outro time muito próximo do acesso é o Londrina, líder do grupo com 9 pontos, precisando apenas de um empate para avançar.

Confira a seguir como está a situação de cada equipe nesta reta final da Série C.

Veja o que cada equipe precisa para se classificar à Série B

Grupo 1

Londrina

O Tubarão precisa apenas de um empate para garantir a classificação à segunda divisão no próximo ano.

Com 9 pontos e liderando o grupo do quadrangular, a equipe só pode ser ultrapassada caso perca o próximo jogo contra o São Bernardo.

São Bernardo

A equipe paulista precisa vencer. Atualmente empatado com 6 pontos com o Floresta, o Bernô precisará superar o saldo de gols ou manter a média de gols marcados, que é maior que a da equipe cearense.

Se perder ou empatar, dependerá da derrota do seu adversário direto ou dos critérios de desempate.

Floresta

O Floresta também precisa vencer seu próximo confronto e tentar ultrapassar o saldo de gols do adversário, ou torcer por um resultado negativo da equipe do São Bernardo.

Caxias

Com saldo de gols de -2, o time de Júnior Rocha precisa vencer o Floresta obrigatoriamente e torcer por uma vitória do Londrina.

A diferença de gols será determinante: se o Caxias ganhar por um gol, precisará que o Londrina vença por pelo menos dois de diferença.

Caso vença por dois ou mais gols, qualquer triunfo simples do time paranaense garante o acesso grená à segunda divisão na próxima temporada.

Grupo 2

Ponte Preta

Já está classificada para a Segunda Divisão e encara seu último jogo contra o principal rival, o Guarani.

Guarani

O Guarani garante a classificação e a vaga na final se vencer.

Em caso de empate, se classifica se Náutico e Brusque também empatam ou se o Timbu vencer por menos de três gols de diferença (empate exato de três leva ao critério de gols marcados, 6 a 3 para o Guarani).

Se perder, só se classifica se Náutico e Brusque empatam e não for ultrapassado no saldo de gols (1 do Guarani contra -1 do Brusque).

Brusque

O Brusque conquista a classificação se vencer, desde que o Guarani não ganhe da Ponte.

Em caso de empate, sobe se o Guarani perder por diferença suficiente para mudar o saldo de gols (atualmente -1 do Brusque contra 1 do Guarani), precisando de derrota do Bugre por três gols ou por dois, desde que tenha mais gols marcados (5 contra 6 do Guarani)

Se perder, não tem chance de acesso.

Náutico

Se conquistar a vitória, o Náutico se classifica, desde que o Guarani seja derrotado.

Se o Guarani empatar, o Timbu precisa superar a diferença de saldo de gols (-2 contra 1 do Guarani), vencendo por quatro gols de diferença ou por três, desde que tenha mais gols a favor (3 contra 6 do Guarani).

Empate ou derrota eliminam o Náutico.

