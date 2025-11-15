Classificação da Série B atualizada: confira a tabela completa em tempo real
Coxa está invicto há quatro partidas e busca a vitória para confirmar o acesso à Série A. Athletico-PR, Remo e Chapecoense completam o G-4
Clique aqui e escute a matéria
Faltando apenas duas rodadas para o fim da Série B, o acesso à elite promete emoção até o fim. Sete clubes ainda brigam pelas quatro vagas que darão direito à subida para a Campeonato Brasileiro Série A em 2026.
No topo da tabela, o Coritiba lidera com 64 pontos após 36 jogos e segue muito próximo de garantir o retorno à elite. Para subir, basta o Coxa vencer o Athletic, em casa, neste sábado (15).
Em segundo está o Athletico-PR, com 59 pontos, mesma pontuação do Remo, terceiro colocado. Logo atrás aparece a Chapecoense, com 58 pontos, ao lado de Criciúma e Goiás, que possuem a mesma pontuação. Todos seguem com chances de acesso.
Confira a tabela completa da Série B
- Coritiba – 64 pts
- Athletico-PR – 59 pts
- Remo – 59 pts
- Chapecoense – 58 pts
- Criciúma – 58 pts
- Goiás – 58 pts
- Novorizontino – 57 pts
- CRB – 53 pts
- Avaí – 52 pts
- Atlético-GO – 51 pts
- Cuiabá – 50 pts
- Vila Nova – 46 pts
- América-MG - 45 pts
- Operário – 44 pts
- Botafogo-SP - 41 pts
- Athletic – 40 pts
- Ferroviária – 40 pts
- Amazonas – 35 pts
- Volta Redonda – 34 pts
- Paysandu – 27 pts
Todos os jogos da Série B neste fim de semana
Sábado (15/11)
- CRB x Vila Nova — 16h30
- Coritiba x Athletic — 16h30
- Avaí x Remo — 16h30
- Volta Redonda x Chapecoense — 16h30
Domingo (16/11)
- Atlético-GO x Operário — 16h30
- América-MG x Cuiabá — 16h30
- Ferroviária x Athletico-PR — 16h30
- Criciúma x Botafogo-SP — 16h30