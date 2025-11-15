Classificação da Série B atualizada: confira a tabela completa em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Coxa está invicto há quatro partidas e busca a vitória para confirmar o acesso à Série A. Athletico-PR, Remo e Chapecoense completam o G-4

Clique aqui e escute a matéria

Faltando apenas duas rodadas para o fim da Série B, o acesso à elite promete emoção até o fim. Sete clubes ainda brigam pelas quatro vagas que darão direito à subida para a Campeonato Brasileiro Série A em 2026.

No topo da tabela, o Coritiba lidera com 64 pontos após 36 jogos e segue muito próximo de garantir o retorno à elite. Para subir, basta o Coxa vencer o Athletic, em casa, neste sábado (15).

Em segundo está o Athletico-PR, com 59 pontos, mesma pontuação do Remo, terceiro colocado. Logo atrás aparece a Chapecoense, com 58 pontos, ao lado de Criciúma e Goiás, que possuem a mesma pontuação. Todos seguem com chances de acesso.

Confira a tabela completa da Série B

Coritiba – 64 pts Athletico-PR – 59 pts Remo – 59 pts Chapecoense – 58 pts Criciúma – 58 pts Goiás – 58 pts

Novorizontino – 57 pts

CRB – 53 pts Avaí – 52 pts Atlético-GO – 51 pts Cuiabá – 50 pts Vila Nova – 46 pts América-MG - 45 pts Operário – 44 pts Botafogo-SP - 41 pts Athletic – 40 pts Ferroviária – 40 pts Amazonas – 35 pts Volta Redonda – 34 pts Paysandu – 27 pts

Todos os jogos da Série B neste fim de semana

Sábado (15/11)

CRB x Vila Nova — 16h30

Coritiba x Athletic — 16h30

Avaí x Remo — 16h30

Volta Redonda x Chapecoense — 16h30

Domingo (16/11)