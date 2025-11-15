fechar
Serie B | Notícia

Classificação da Série B atualizada: confira a tabela completa em tempo real

Coxa está invicto há quatro partidas e busca a vitória para confirmar o acesso à Série A. Athletico-PR, Remo e Chapecoense completam o G-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/11/2025 às 9:00
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro - Lucas Figueiredo/CBF

Faltando apenas duas rodadas para o fim da Série B, o acesso à elite promete emoção até o fim. Sete clubes ainda brigam pelas quatro vagas que darão direito à subida para a Campeonato Brasileiro Série A em 2026.

No topo da tabela, o Coritiba lidera com 64 pontos após 36 jogos e segue muito próximo de garantir o retorno à elite. Para subir, basta o Coxa vencer o Athletic, em casa, neste sábado (15).

Em segundo está o Athletico-PR, com 59 pontos, mesma pontuação do Remo, terceiro colocado. Logo atrás aparece a Chapecoense, com 58 pontos, ao lado de Criciúma e Goiás, que possuem a mesma pontuação. Todos seguem com chances de acesso.

Confira a tabela completa da Série B

  1. Coritiba – 64 pts
  2. Athletico-PR – 59 pts
  3. Remo – 59 pts
  4. Chapecoense – 58 pts
  5. Criciúma – 58 pts
  6. Goiás – 58 pts
  7. Novorizontino – 57 pts
  8. CRB – 53 pts
  9. Avaí – 52 pts
  10. Atlético-GO – 51 pts
  11. Cuiabá – 50 pts
  12. Vila Nova – 46 pts
  13. América-MG -  45 pts
  14. Operário – 44 pts
  15. Botafogo-SP - 41 pts
  16. Athletic – 40 pts
  17. Ferroviária – 40 pts
  18. Amazonas – 35 pts
  19. Volta Redonda – 34 pts
  20. Paysandu – 27 pts

Todos os jogos da Série B neste fim de semana

Sábado (15/11)

  • CRB x Vila Nova — 16h30
  • Coritiba x Athletic — 16h30
  • Avaí x Remo — 16h30
  • Volta Redonda x Chapecoense — 16h30

Domingo (16/11)

  • Atlético-GO x Operário — 16h30
  • América-MG x Cuiabá — 16h30
  • Ferroviária x Athletico-PR — 16h30
  • Criciúma x Botafogo-SP — 16h30

Se o Coritiba vencer sobe para Série A? Entenda o cenário completo
CHANCES DE TITULO

Coritiba x Athletic ao vivo: horário, onde assistir e escalações pela Série B
TRANSMISSÃO

