Ferroviária x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Em grande fase, Furacão busca a vitória em Araraquara para encaminhar acesso à Série A. Locomotiva vive momento instável e entrou no Z-4
Ferroviária e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (16), às 16h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada da Série B. O confronto será disputado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.
Como chegam as equipes
A Ferroviária entra em campo em situação delicada e precisa somar pontos para escapar do rebaixamento. A equipe ocupa a 17ª colocação da Série B e está dentro da zona de queda nesta reta final da competição.
Nas últimas partidas, o time acumulou sete jogos sem vitória, o que aumenta a pressão para fazer um bom resultado diante de sua torcida.
Já o Athletico-PR chega em momento positivo. A equipe ocupa a terceira colocação da Série B e luta firme pelo acesso à elite do futebol brasileiro.
O time dirigido por Odair Hellmann está invicto nas últimas cinco partidas e sabe que uma vitória fora de casa pode consolidar ainda mais o objetivo do acesso.
Onde assistir Ferroviária x Athletico-PR ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN 4 ((TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (16/11) – 16h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 37
- Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
- Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+
Prováveis Escalações
Ferroviária: Dênis Júnior, Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Eric Melo; Ricardinho, Alencar, Netinho; Juninho, Carlão e Fábio Fau. Técnico: Claudinei Oliveira
Athletico-PR: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Bruno Zapelli, Patrick e Mendoza; Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann