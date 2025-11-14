Ferroviária x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em grande fase, Furacão busca a vitória em Araraquara para encaminhar acesso à Série A. Locomotiva vive momento instável e entrou no Z-4

Ferroviária e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (16), às 16h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada da Série B. O confronto será disputado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Como chegam as equipes

A Ferroviária entra em campo em situação delicada e precisa somar pontos para escapar do rebaixamento. A equipe ocupa a 17ª colocação da Série B e está dentro da zona de queda nesta reta final da competição.

Nas últimas partidas, o time acumulou sete jogos sem vitória, o que aumenta a pressão para fazer um bom resultado diante de sua torcida.

Já o Athletico-PR chega em momento positivo. A equipe ocupa a terceira colocação da Série B e luta firme pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

O time dirigido por Odair Hellmann está invicto nas últimas cinco partidas e sabe que uma vitória fora de casa pode consolidar ainda mais o objetivo do acesso.

Onde assistir Ferroviária x Athletico-PR ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN 4 ((TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: Domingo (16/11) – 16h30 (Horário de Brasília)

Domingo (16/11) – 16h30 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 37

Série B – Rodada 37 Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+

Prováveis Escalações

Ferroviária: Dênis Júnior, Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Eric Melo; Ricardinho, Alencar, Netinho; Juninho, Carlão e Fábio Fau. Técnico: Claudinei Oliveira

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Bruno Zapelli, Patrick e Mendoza; Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann