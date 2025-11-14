Avaí x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Leão Azul está invicto há nove partidas e busca a vitória para encaminhar o acesso à Série A. Mandante não é derrotado há seis jogos
Avaí e Remo irão se enfrentar neste sábado (15), às 16h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada da Série B. O confronto será disputado na Ressacada, em Florianópolis.
Como chegam as equipes
O Avaí entra em campo com clima de menor pressão, mas com o compromisso de fechar bem a temporada. A equipe ocupa a nona colocação da Série B e não briga diretamente pelo acesso nem corre risco de queda nesta reta final.
Nas últimas rodadas, o time acumulou seis partidas sem derrota, fator que gera otimismo para fazer um bom jogo diante de sua torcida.
Já o Remo vive momento de decisão. A equipe ocupa a terceira colocação na Série B e luta firme pelo acesso à elite após longa ausência.
O time dirigido por Guto Ferreira está invicto há oito jogos e sabe que uma vitória neste sábado pode dar grande passo rumo ao objetivo.
Onde assistir Avaí x Remo ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (15/11) – 16h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 37
- Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Avaí: Otávio Passos, Marcos Vinícius, Anderson Jesus, Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Vitor, Zé Ricardo, JP, Emerson Ramon e Marquinhos Gabriel; Cléber. Técnico: Vinicius Bergantin
Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Pedro Castro e Tachtsidis; Diego Hernández, Nico Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira