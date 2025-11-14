Avaí x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leão Azul está invicto há nove partidas e busca a vitória para encaminhar o acesso à Série A. Mandante não é derrotado há seis jogos

Clique aqui e escute a matéria

Avaí e Remo irão se enfrentar neste sábado (15), às 16h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada da Série B. O confronto será disputado na Ressacada, em Florianópolis.

Como chegam as equipes

O Avaí entra em campo com clima de menor pressão, mas com o compromisso de fechar bem a temporada. A equipe ocupa a nona colocação da Série B e não briga diretamente pelo acesso nem corre risco de queda nesta reta final.

Nas últimas rodadas, o time acumulou seis partidas sem derrota, fator que gera otimismo para fazer um bom jogo diante de sua torcida.

Já o Remo vive momento de decisão. A equipe ocupa a terceira colocação na Série B e luta firme pelo acesso à elite após longa ausência.

O time dirigido por Guto Ferreira está invicto há oito jogos e sabe que uma vitória neste sábado pode dar grande passo rumo ao objetivo.

Onde assistir Avaí x Remo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

Data e Horário: Sábado (15/11) – 16h30 (Horário de Brasília)

Sábado (15/11) – 16h30 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 37

Série B – Rodada 37 Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Ressacada, em Florianópolis (SC) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Avaí: Otávio Passos, Marcos Vinícius, Anderson Jesus, Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Vitor, Zé Ricardo, JP, Emerson Ramon e Marquinhos Gabriel; Cléber. Técnico: Vinicius Bergantin

Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Pedro Castro e Tachtsidis; Diego Hernández, Nico Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira