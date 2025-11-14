fechar
Onde assistir | Notícia

Avaí x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Leão Azul está invicto há nove partidas e busca a vitória para encaminhar o acesso à Série A. Mandante não é derrotado há seis jogos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 14/11/2025 às 12:55
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B
Jogadores do Remo comemoram gol na Série B - Reprodução/ Remo

Clique aqui e escute a matéria

Avaí e Remo irão se enfrentar neste sábado (15), às 16h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada da Série B. O confronto será disputado na Ressacada, em Florianópolis.

Como chegam as equipes

O Avaí entra em campo com clima de menor pressão, mas com o compromisso de fechar bem a temporada. A equipe ocupa a nona colocação da Série B e não briga diretamente pelo acesso nem corre risco de queda nesta reta final.

Nas últimas rodadas, o time acumulou seis partidas sem derrota, fator que gera otimismo para fazer um bom jogo diante de sua torcida.

Já o Remo vive momento de decisão. A equipe ocupa a terceira colocação na Série B e luta firme pelo acesso à elite após longa ausência. 

O time dirigido por Guto Ferreira está invicto há oito jogos e sabe que uma vitória neste sábado pode dar grande passo rumo ao objetivo.

Onde assistir Avaí x Remo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (15/11) – 16h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 37
  • Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)
  • Onde Assistir: Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Avaí: Otávio Passos, Marcos Vinícius, Anderson Jesus, Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Vitor, Zé Ricardo, JP, Emerson Ramon e Marquinhos Gabriel; Cléber. Técnico: Vinicius Bergantin

Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Pedro Castro e Tachtsidis; Diego Hernández, Nico Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira

Leia também

Coritiba x Athletic ao vivo: horário, onde assistir e escalações pela Série B
TRANSMISSÃO

Coritiba x Athletic ao vivo: horário, onde assistir e escalações pela Série B
Goiás x Novorizontino ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Série B
TRANSMISSÃO AO VIVO

Goiás x Novorizontino ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Série B

Compartilhe

Tags