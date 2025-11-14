Se o Coritiba vencer sobe para Série A? Entenda o cenário completo
Coxa enfrenta o Athletic no Couto Pereira com chance de confirmar retorno à Série A e garantir a taça sem depender de outros resultados
O Coritiba chega à 37ª rodada da Série B com a possibilidade de confirmar o acesso e também o título no duelo contra o Athletic, no sábado (15), no Couto Pereira.
Líder com 64 pontos, o time depende apenas de si para alcançar os dois objetivos, restando apenas duas rodadas para o fim da competição.
O triunfo por 2 a 1 sobre o Paysandu, em Belém, deixou o Coritiba muito próximo do retorno à elite e com uma enorme chance de acesso.
Com 64 pontos somados, o clube chega ao confronto contra o Athletic podendo confirmar o acesso de forma matemática e, dependendo do resultado, até levantar a taça da Série B.
Cenários para o acesso do Coritiba à Série A
A equipe que chegar a 65 pontos garante o acesso. Assim, um empate ou uma vitória sobre o Athletic já asseguram matematicamente a vaga na Série A.
Mesmo em caso de derrota, o Coritiba permanece com 64 pontos e ainda liderando a competição.
Nesse cenário, o acesso ao término da rodada só se confirma se pelo menos dois dos cinco resultados abaixo ocorrerem:
- Athletico não ganhar da Ferroviária
- Remo não ganhar do Avaí
- Chapecoense não ganhar do Volta Redonda
- Criciúma não ganhar do Botafogo-SP
- Empate entre Goiás e Novorizontino
Caminho para o título da Série B
A taça também está ao alcance. Para ser campeão sem depender de outros clubes, basta ao Coritiba chegar a 67 pontos, o que seria alcançado com uma vitória no sábado.
Se houver empate, o título pode ser confirmado ainda no Couto Pereira, desde que o Athletico não vença a Ferroviária, em Araraquara.
A equipe também pode ser campeã mesmo com derrota para o Athletic, mas essa combinação é mais difícil.
Para que isso ocorra, o Coxa precisa que os quatro resultados seguintes se concretizem:
- Athletico não vencer a Ferroviária
- Remo não vencer o Avaí
- Criciúma não vencer o Botafogo-SP
- Chapecoense não vencer o Volta Redonda
