Álbum da Copa do Mundo 2026: valores, previsão de lançamento e número de figurinhas

Com capas inéditas para cada país-sede e possível preço acima de R$ 6, álbum da Copa 2026 deve chegar ao mercado apenas em 2026; confira os detalhes

Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, cresce a expectativa dos torcedores pelo tradicional álbum de figurinhas.

A Fifa divulgou, na última quarta-feira, 3, a primeira capa da edição, mais uma vez produzida pela Panini, responsável pela coleção desde os anos 1970.

A versão apresentada faz referência aos Estados Unidos e ao Canadá, com predominância de branco e detalhes coloridos nas bordas.

A editora deverá revelar em breve uma segunda capa, dedicada ao México, algo inédito em uma Copa do Mundo.

Quando o álbum da Copa do Mundo 2026 será lançado?



A ideia inicial das distribuidoras era colocar o álbum no mercado em 13 de março de 2026.

Porém, a repescagem final, marcada entre 26 e 31 de março, impede a definição completa das seleções antes dessa data, o que inviabilizou o cronograma.

Diante disso, o lançamento foi postergado para abril, com duas datas consideradas mais prováveis: 11 ou 18 de abril. A distribuição deve ocorrer em bancas, alguns mercados selecionados e no comércio online.

Álbum da Copa do Mundo terá quantas figurinhas?



Com a ampliação do Mundial para 48 seleções, o álbum será o maior já produzido pela Panini.

A projeção atual indica cerca de 887 figurinhas, embora a editora ainda não tenha confirmado o total final.

Esse volume supera as 670 figurinhas do álbum de 2022 e reflete tanto o aumento de equipes (16 a mais que na edição anterior) quanto o acréscimo de jogadores, escudos, equipes perfiladas e arenas dos três países-sede.

Itens especiais, como figurinhas metalizadas ou raras, também devem retornar, seguindo o padrão visto em coleções anteriores.

Qual será o valor do pacote de figurinhas?

A tendência de aumento de preço é reforçada pelo histórico recente da Panini.

O pacote custava R$ 1,00 em 2014, passou a R$ 2,00 em 2018 e chegou a R$ 4,00 em 2022.

No Mundial de Clubes 2025, também produzido pela editora, o pacotinho com cinco figurinhas foi vendido por R$ 6,00.

Com isso, é improvável que o pacote da Copa de 2026 fique abaixo desse valor, especialmente diante da inflação, do câmbio e dos reajustes aplicados nos últimos anos.

Seguindo a lógica histórica, um preço na faixa de R$ 8,00 também não seria inesperado, embora nada esteja oficialmente definido.

Quanto custa para completar o álbum da Copa do Mundo?



A projeção do número total de figurinhas permite estimar quanto um colecionador precisaria investir, em um cenário ideal, sem repetidas, o que é muito difícil de acontecer.

Considerando 887 cromos e pacotes com cinco unidades, seria necessário adquirir pelo menos 178 pacotinhos.

Com o preço de R$ 6,00, o gasto mínimo chegaria a R$ 1.068,00. Caso o pacote custe R$ 8,00, o valor sobe para R$ 1.424,00.

No álbum de 2022, o custo mínimo estimado era de R$ 536,00, menos da metade do previsto para 2026.

Sorteio da Copa do Mundo FIFA 2026

O sorteio da Copa do Mundo FIFA 2026, marcado para a esta sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, definirá os adversários do Brasil na fase de grupos do torneio.

O evento será realizado em Washington D.C., no John F. Kennedy Center for the Performing Arts, com início previsto para as 14h (horário de Brasília).

Quais são as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026?

AFC: Irã, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Arábia Saudita, Qatar



Irã, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Arábia Saudita, Qatar CAF: Argélia, Egito, Gana, Marrocos, Tunísia, Cabo Verde, África do Sul, Senegal, Costa do Marfim



Argélia, Egito, Gana, Marrocos, Tunísia, Cabo Verde, África do Sul, Senegal, Costa do Marfim CONMEBOL: Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai



Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai OFC: Nova Zelândia



Nova Zelândia CONCACAF: Canadá, EUA, México, Panamá, Haiti, Curaçao



Canadá, EUA, México, Panamá, Haiti, Curaçao UEFA: Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Holanda, Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria, Escócia

