Quantas figurinhas terá o álbum da Copa do Mundo de 2026? Confira
Aumento de seleções participantes do torneio provocará aumento de figurinhas no álbum. Cada pacote será composto por sete figurinhas
A Copa do Mundo 2026 está cada vez mais próxima! Um dos ingredientes especiais da competição, o famoso álbum de figurinhas, já teve suas primeiras imagens reveladas.
Com o aumento de seleções confirmado pela Fifa, que aumentou de 32 para 48 o número de países participantes, a expectativa é de que o número de figurinhas também aumente consideravelmente.
Quantas figurinhas terão no álbum da Copa do Mundo?
Com a confirmação de que o mundial de 2026 terá 48 seleções. Segundo projeções de veículos especializados, a versão 2026 pode trazer cerca de 900 figurinhas.
Esse número supera em muito as 670 figurinhas que compunham o álbum da Copa de 2022.
Com 48 seleções participantes, 16 a mais que em 2022, haverá um acréscimo natural de jogadores, escudos e fotos de time.
A quantidade de estádios deve subir também: com mais sedes envolvidas, já que a Copa terá três países-sede, aumentam-se as figurinhas de arenas.
Detalhes extras e versões especiais podem ser mantidos ou expandidos, o que agrava o volume total, já que o álbum tradicional traz “figurinhas especiais/metalizadas” ou “raras”. No álbum de 2022, por exemplo, havia 50 especiais e cerca de 80 consideradas raras.
Quando será o lançamento do álbum da Copa do Mundo 2026?
De acordo com a editora, não há anúncio oficial com a contagem final de figurinhas, o número de 887 ainda é uma estimativa, com base nas 48 seleções confirmadas e no histórico de composição dos álbuns anteriores.
A expectativa é de que o álbum seja lançado apenas em abril de 2026, após a confirmação das seleções classificadas na repescagem da competição.