Futebol | Notícia

Quantas figurinhas terá o álbum da Copa do Mundo de 2026? Confira

Aumento de seleções participantes do torneio provocará aumento de figurinhas no álbum. Cada pacote será composto por sete figurinhas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/12/2025 às 16:51
Capa do Álbum da Copa do Mundo de 2026, na versão especial, lançada pela Panini
Capa do Álbum da Copa do Mundo de 2026, na versão especial, lançada pela Panini - divulgação Fifa

A Copa do Mundo 2026 está cada vez mais próxima! Um dos ingredientes especiais da competição, o famoso álbum de figurinhas, já teve suas primeiras imagens reveladas.

Com o aumento de seleções confirmado pela Fifa, que aumentou de 32 para 48 o número de países participantes, a expectativa é de que o número de figurinhas também aumente consideravelmente.

Quantas figurinhas terão no álbum da Copa do Mundo?

Com a confirmação de que o mundial de 2026 terá 48 seleções. Segundo projeções de veículos especializados, a versão 2026 pode trazer cerca de 900 figurinhas.

Esse número supera em muito as 670 figurinhas que compunham o álbum da Copa de 2022.

Com 48 seleções participantes, 16 a mais que em 2022, haverá um acréscimo natural de jogadores, escudos e fotos de time.

A quantidade de estádios deve subir também: com mais sedes envolvidas, já que a Copa terá três países-sede, aumentam-se as figurinhas de arenas.

Detalhes extras e versões especiais podem ser mantidos ou expandidos, o que agrava o volume total, já que o álbum tradicional traz “figurinhas especiais/metalizadas” ou “raras”. No álbum de 2022, por exemplo, havia 50 especiais e cerca de 80 consideradas raras.

Quando será o lançamento do álbum da Copa do Mundo 2026?

De acordo com a editora, não há anúncio oficial com a contagem final de figurinhas, o número de 887 ainda é uma estimativa, com base nas 48 seleções confirmadas e no histórico de composição dos álbuns anteriores.

A expectativa é de que o álbum seja lançado apenas em abril de 2026, após a confirmação das seleções classificadas na repescagem da competição.

