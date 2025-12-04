Quando vai lançar o Álbum da Copa do Mundo 2026? Confira a data de lançamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Esta edição do Álbum da Copa do Mundo promete ser a maior da história. Com 48 seleções, o colecionável acompanha o novo formato do torneio.

Clique aqui e escute a matéria

Com a Copa do Mundo de 2026 conhecendo seus últimos protagonistas nas eliminatórias, a empolgação em meio ao lançamento do álbum de figurinhas tem aumentado entre os torcedores.

A Fifa revelou nesta quarta-feira (03/12) a primeira capa do álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo de 2026. A produção, mais uma vez, ficará a cargo da Panini, editora que assina a coleção desde a década de 1970.

Com a expansão do Mundial para 48 seleções, o álbum desta edição será o mais robusto já lançado, acompanhando o novo formato do torneio.

Um dos destaques está na identidade visual. Pela primeira vez, a coleção contará com duas capas diferentes, cada uma inspirada nos países-sede.

A arte apresentada hoje representa Estados Unidos e Canadá, trazendo um design predominantemente branco e elementos gráficos coloridos nas bordas.

A segunda versão, voltada para o México, deve ser divulgada em breve. Será a primeira vez que um Mundial terá capas distintas para cada anfitrião, reforçando a proposta especial e multicotidiana da Copa de 2026.

Data de lançamento

Inicialmente, as distribuidoras planejavam lançar o álbum em 13 de março de 2026. No entanto, a repescagem marcada para ocorrer entre 26 e 31 de março inviabilizou esse cronograma, já que a definição das seleções restantes só ocorrerá após essas datas.

Com isso, o lançamento deve ser empurrado para abril, com duas possibilidades consideradas mais prováveis: 11 ou 18 de abril.

O álbum e as figurinhas serão comercializados em bancas de jornal, em alguns mercados selecionados e também pela internet.

Quando começa a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo 2026 começa no dia 11 de junho de 2026 e termina em 19 de julho de 2026. São 39 dias de competição, com a abertura no Estádio Azteca (México) e a final no MetLife Stadium (EUA).