Quando vai lançar o Álbum da Copa do Mundo 2026? Confira a data de lançamento
Esta edição do Álbum da Copa do Mundo promete ser a maior da história. Com 48 seleções, o colecionável acompanha o novo formato do torneio.
Com a Copa do Mundo de 2026 conhecendo seus últimos protagonistas nas eliminatórias, a empolgação em meio ao lançamento do álbum de figurinhas tem aumentado entre os torcedores.
A Fifa revelou nesta quarta-feira (03/12) a primeira capa do álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo de 2026. A produção, mais uma vez, ficará a cargo da Panini, editora que assina a coleção desde a década de 1970.
Com a expansão do Mundial para 48 seleções, o álbum desta edição será o mais robusto já lançado, acompanhando o novo formato do torneio.
Um dos destaques está na identidade visual. Pela primeira vez, a coleção contará com duas capas diferentes, cada uma inspirada nos países-sede.
A arte apresentada hoje representa Estados Unidos e Canadá, trazendo um design predominantemente branco e elementos gráficos coloridos nas bordas.
A segunda versão, voltada para o México, deve ser divulgada em breve. Será a primeira vez que um Mundial terá capas distintas para cada anfitrião, reforçando a proposta especial e multicotidiana da Copa de 2026.
Data de lançamento
Inicialmente, as distribuidoras planejavam lançar o álbum em 13 de março de 2026. No entanto, a repescagem marcada para ocorrer entre 26 e 31 de março inviabilizou esse cronograma, já que a definição das seleções restantes só ocorrerá após essas datas.
Com isso, o lançamento deve ser empurrado para abril, com duas possibilidades consideradas mais prováveis: 11 ou 18 de abril.
O álbum e as figurinhas serão comercializados em bancas de jornal, em alguns mercados selecionados e também pela internet.
Quando começa a Copa do Mundo?
A Copa do Mundo 2026 começa no dia 11 de junho de 2026 e termina em 19 de julho de 2026. São 39 dias de competição, com a abertura no Estádio Azteca (México) e a final no MetLife Stadium (EUA).