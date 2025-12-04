Sorteio da Copa do Mundo 2026: veja seleções que não podem cair no grupo do Brasil
Sorteio será realizado nesta sexta-feira (05) e definirá os primeiros adversários da seleção brasileira no torneio; confira possibilidades
Clique aqui e escute a matéria
O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizado nesta sexta-feira (05), às 14h (de Brasília), em Washington, nos Estados Unidos.
A principal competição de seleções será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A edição será a primeira com 48 equipes na história da competição.
A fase de grupos será composta por 12 grupos compostos por quatro equipes. Avançam para as eliminatórias os dois primeiros colocados de cada grupo, assim como os oito melhores terceiros.
Até este momento, existem 42 seleções confirmadas, restando seis vagas que serão decididas nas repescagens (europeia e intercontinental).
Entre no canal do WhatsApp da Seleção Brasileira!
Fique por dentro das notícias da Seleção Brasileira — convocações, jogos, bastidores e curiosidades — tudo direto no seu WhatsApp. Clique aqui e entre agora no canal!
Seleções que não podem cair no grupo do Brasil
A Fifa já divulgou a divisão dos quatro potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026. O Brasil está confirmado no pote 1, sendo um dos cabeças de chave dos 12 grupos do Mundial.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A seleção brasileira não pode cair no mesmo grupo das outras do mesmo pote, assim como não poderá enfrentar seleções sul-americanas.
Com isso, o Brasil não estará no mesmo grupo de Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.
Além disso, na fase de grupos, a seleção brasileira também não terá a companhia de Argentina, Uruguai, Bolívia (repescagem), Equador, Colômbia e Paraguai.
Potes do sorteio da Copa do Mundo 2026
No primeiro pote estão os três países-sede, que já têm posição definida: México no Grupo A, Canadá no B e Estados Unidos no D.
Cada grupo pode receber apenas uma seleção de cada confederação, exceto a Uefa, que pode ter até duas equipes por grupo.
Essa limitação orienta o sorteio e evita confrontos precoces entre times da mesma região, especialmente da Europa.
- Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;
- Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;
- Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul
- Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa, Repescagem Europa, Repescagem Europa, Repescagem Europa, Repescagem Intercontinental, Repescagem Intercontinental.
Times da repescagem da Europa
- Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia
- Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia
- Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo
- República Tcheca, Irlanda, Dinamarca e Macedônia do Norte
Times da Repescagem Intercontinental
- RD Congo, Jamaica e Nova Caledônia
- Bolívia, Suriname e Iraque
Ficha técnica do sorteio da Copa do Mundo de 2026
- Data: Sexta-feira, 05/12/2025
- Horário: 14h (de Brasília)
- Local: Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos