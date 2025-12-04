Sorteio da Copa do Mundo 2026: veja seleções que não podem cair no grupo do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sorteio será realizado nesta sexta-feira (05) e definirá os primeiros adversários da seleção brasileira no torneio; confira possibilidades

Clique aqui e escute a matéria

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizado nesta sexta-feira (05), às 14h (de Brasília), em Washington, nos Estados Unidos.

A principal competição de seleções será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A edição será a primeira com 48 equipes na história da competição.

A fase de grupos será composta por 12 grupos compostos por quatro equipes. Avançam para as eliminatórias os dois primeiros colocados de cada grupo, assim como os oito melhores terceiros.

Até este momento, existem 42 seleções confirmadas, restando seis vagas que serão decididas nas repescagens (europeia e intercontinental).

Entre no canal do WhatsApp da Seleção Brasileira!



Fique por dentro das notícias da Seleção Brasileira — convocações, jogos, bastidores e curiosidades — tudo direto no seu WhatsApp. Clique aqui e entre agora no canal!

Seleções que não podem cair no grupo do Brasil

A Fifa já divulgou a divisão dos quatro potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026. O Brasil está confirmado no pote 1, sendo um dos cabeças de chave dos 12 grupos do Mundial.

A seleção brasileira não pode cair no mesmo grupo das outras do mesmo pote, assim como não poderá enfrentar seleções sul-americanas.

Com isso, o Brasil não estará no mesmo grupo de Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

Além disso, na fase de grupos, a seleção brasileira também não terá a companhia de Argentina, Uruguai, Bolívia (repescagem), Equador, Colômbia e Paraguai.

Potes do sorteio da Copa do Mundo 2026

No primeiro pote estão os três países-sede, que já têm posição definida: México no Grupo A, Canadá no B e Estados Unidos no D.

Cada grupo pode receber apenas uma seleção de cada confederação, exceto a Uefa, que pode ter até duas equipes por grupo.

Essa limitação orienta o sorteio e evita confrontos precoces entre times da mesma região, especialmente da Europa.

Pote 1 : Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;



: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha; Pote 2 : Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;



: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália; Pote 3 : Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul



: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa, Repescagem Europa, Repescagem Europa, Repescagem Europa, Repescagem Intercontinental, Repescagem Intercontinental.

Times da repescagem da Europa



Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia



Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia



Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo



República Tcheca, Irlanda, Dinamarca e Macedônia do Norte



Times da Repescagem Intercontinental



RD Congo, Jamaica e Nova Caledônia



Bolívia, Suriname e Iraque

Ficha técnica do sorteio da Copa do Mundo de 2026

