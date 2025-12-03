Globo quer Marta para reforçar cobertura da Copa do Mundo de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo, nos bastidores, já está se movimentando para a grande cobertura da Copa do Mundo de 2026. A emissora não esconde que deseja contar com Marta Silva e também Cristiane Rozeira na transmissão. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Ainda não existe martelo batido, mas existe uma intenção da emissora em resolver o assunto quanto antes. Seria uma forma de chamar a atenção do mercado publicitário que, segundo o colunista Gabriel Vaquer, ainda não se empolgou com o mundial.

Não é a primeira vez que a Globo tenta negociar com Marta. Na Copa do Mundo do Qatar, em 2022, a emissora fez uma proposta para a atleta, mas a agenda cheia acabou sendo um impedimento. A emissora corre o risco de perder Caio Ribeiro, que tem sido paquerado pelo SBT para comandar a transmissão do mundial por lá.

A Globo não vai transmitir todos os jogos da seleção, ou seja, não tem contrato exclusivo com o evento. Ao todo, serão 54 jogos exibidos, distribuídos na TV aberta e em seu canal esportivo fechado. Na próxima sexta-feira (5), a emissora transmite ao vivo o sorteio dos grupos.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br