Globo quer Marta para reforçar cobertura da Copa do Mundo de 2026
A Globo, nos bastidores, já está se movimentando para a grande cobertura da Copa do Mundo de 2026. A emissora não esconde que deseja contar com Marta Silva e também Cristiane Rozeira na transmissão. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Ainda não existe martelo batido, mas existe uma intenção da emissora em resolver o assunto quanto antes. Seria uma forma de chamar a atenção do mercado publicitário que, segundo o colunista Gabriel Vaquer, ainda não se empolgou com o mundial.
Não é a primeira vez que a Globo tenta negociar com Marta. Na Copa do Mundo do Qatar, em 2022, a emissora fez uma proposta para a atleta, mas a agenda cheia acabou sendo um impedimento. A emissora corre o risco de perder Caio Ribeiro, que tem sido paquerado pelo SBT para comandar a transmissão do mundial por lá.
A Globo não vai transmitir todos os jogos da seleção, ou seja, não tem contrato exclusivo com o evento. Ao todo, serão 54 jogos exibidos, distribuídos na TV aberta e em seu canal esportivo fechado. Na próxima sexta-feira (5), a emissora transmite ao vivo o sorteio dos grupos.
