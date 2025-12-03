Globo surpreende e tira a Sessão da Tarde do ar; saiba o motivo!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pela primeira vez em anos, a tradicional faixa de filmes vespertinos da TV Globo, a Sessão da Tarde, será temporariamente suspensa para dar lugar a uma cobertura esportiva de peso: os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026.

A emissora confirmou a mudança de grade, que deve ocorrer em parte de Fevereiro de 2026, período em que os jogos serão realizados na Itália. A medida visa aproveitar o potencial das competições de neve e gelo, que registraram ótimos índices de audiência em edições anteriores, especialmente nas madrugadas. Agora, o evento será testado em horário nobre vespertino.

Os Jogos de Inverno, que acontecem entre os dias 6 e 22 de fevereiro de 2026, terão transmissões ao vivo concentradas na faixa da tarde da Globo, com previsão de exibição entre as 15h30 e 16h45 (horário de Brasília).

A alteração na programação ocorrerá em um mês já tradicionalmente agitado para a TV Globo: fevereiro. Além da extensa cobertura dos Jogos de Inverno, a emissora também reservará espaço para a transmissão dos desfiles de Carnaval 2026, e da apuração do carnaval do Rio e de São Paulo.

