fechar
Observatório da Tv | Notícia

Geraldo Luís é demitido do SBT após quatro meses no comando do Aqui Agora

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/12/2025 às 8:37
Geraldo Luís é demitido do SBT após quatro meses no comando do Aqui Agora
Geraldo Luís é demitido do SBT após quatro meses no comando do Aqui Agora - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O cenário televisivo nacional foi surpreendido nesta terça-feira (2) com o anúncio do desligamento de Geraldo Luís do SBT. O apresentador, que havia sido contratado com pompa e até mesmo alardeado como a “arma secreta” para o relançamento do Aqui Agora, permaneceu na emissora de Silvio Santos por apenas quatro meses.

Geraldo Luís havia assumido a bancada do Aqui Agora com a missão de reavivar o sucesso do formato policialesco que marcou a história do SBT. No entanto, o programa não conseguiu conquistar a audiência esperada, amargando derrotas para a Record e Band em sua faixa de exibição e falhando em superar a concorrência.

Em nota oficial, o SBT confirmou o encerramento do vínculo, agradecendo o profissionalismo e dedicação de Geraldo Luís e desejando sucesso em seus “próximos passos profissionais e novas parcerias para o ano de 2026”.

O comunicado manteve o tom cordial, sugerindo que as portas não estariam totalmente fechadas para o apresentador nos próximos anos: “O SBT e Geraldo Luís não se despedem, mas deixam com carinho um até breve”, finalizou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Após novela vertical, Daniel Rangel já tem um novo trabalho na Globo
Daniel Rangel

Após novela vertical, Daniel Rangel já tem um novo trabalho na Globo
Globo resgata Vídeo Show em novo formato; saiba detalhes!
Globo

Globo resgata Vídeo Show em novo formato; saiba detalhes!

Compartilhe

Tags