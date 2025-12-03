Geraldo Luís é demitido do SBT após quatro meses no comando do Aqui Agora
O cenário televisivo nacional foi surpreendido nesta terça-feira (2) com o anúncio do desligamento de Geraldo Luís do SBT. O apresentador, que havia sido contratado com pompa e até mesmo alardeado como a “arma secreta” para o relançamento do Aqui Agora, permaneceu na emissora de Silvio Santos por apenas quatro meses.
Geraldo Luís havia assumido a bancada do Aqui Agora com a missão de reavivar o sucesso do formato policialesco que marcou a história do SBT. No entanto, o programa não conseguiu conquistar a audiência esperada, amargando derrotas para a Record e Band em sua faixa de exibição e falhando em superar a concorrência.
Em nota oficial, o SBT confirmou o encerramento do vínculo, agradecendo o profissionalismo e dedicação de Geraldo Luís e desejando sucesso em seus “próximos passos profissionais e novas parcerias para o ano de 2026”.
O comunicado manteve o tom cordial, sugerindo que as portas não estariam totalmente fechadas para o apresentador nos próximos anos: “O SBT e Geraldo Luís não se despedem, mas deixam com carinho um até breve”, finalizou.
