Copa do Mundo 2026: Quando serão divulgadas as datas dos jogos do Brasil?

Sorteio da competição será realizado nesta sexta-feira (05). No entanto, datas e horários das partidas do torneio serão divulgados em outra data

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/12/2025 às 11:04
Troféu e bola oficial da Copa do Mundo de 2026
Troféu e bola oficial da Copa do Mundo de 2026 - Divulgação/Adidas

O sorteio da Copa do Mundo 2026 está cada vez mais próximo. Na sexta-feira (05/12), serão definidos todos os 12 grupos da competição.

Pela primeira vez na história, 48 seleções disputarão a Copa do Mundo, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México.

A expectativa já é grande para saber quando serão disputados os jogos da Seleção Brasileira. No entanto, o torcedor terá que esperar mais um pouco para se programar.

Quando serão divulgadas as datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Apesar do sorteio ser realizado na próxima sexta-feira, a definição das datas das partidas será divulgada apenas no próximo sábado (06).

A Fifa irá promover um evento, com a chamada do presidente da entidade, Gianni Infantino, para divulgar as datas das partidas.

Potes da Copa do Mundo 2026

Para definir os grupos da Copa do Mundo, a FIFA irá manter o critério utilizado na última Copa do Mundo.

Os participantes foram alocados em seus potes de acordo com suas posições no Ranking da FIFA, com as nações da repescagem sendo relegadas, automaticamente, no Pote 4.

Pote 1

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
  • Espanha
  • Argentina
  • França
  • Inglaterra
  • Portugal
  • Brasil
  • Holanda
  • Bélgica
  • Alemanha

Pote 2

  • Croácia
  • Marrocos
  • Colômbia
  • Uruguai
  • Suíça
  • Japão
  • Senegal
  • Irã
  • Coreia do Sul
  • Equador
  • Áustria
  • Austrália

Pote 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egito
  • Argélia
  • Escócia
  • Tunísia
  • Paraguai
  • Costa do Marfim
  • Uzbequistão
  • Catar
  • Arábia Saudita
  • África do Sul

Pote 4

  • Jordânia
  • Cabo Verde
  • Gana
  • Curaçao
  • Haiti
  • Nova Zelândia
  • Repescagem UEFA 1
  • Repescagem UEFA 2
  • Repescagem UEFA 3
  • Repescagem UEFA 4
  • Repescagem mundial 1
  • Repescagem mundial 2

