Copa do Mundo 2026: Quando serão divulgadas as datas dos jogos do Brasil?

Sorteio da competição será realizado nesta sexta-feira (05). No entanto, datas e horários das partidas do torneio serão divulgados em outra data

Clique aqui e escute a matéria

O sorteio da Copa do Mundo 2026 está cada vez mais próximo. Na sexta-feira (05/12), serão definidos todos os 12 grupos da competição.

Pela primeira vez na história, 48 seleções disputarão a Copa do Mundo, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México.

A expectativa já é grande para saber quando serão disputados os jogos da Seleção Brasileira. No entanto, o torcedor terá que esperar mais um pouco para se programar.

Quando serão divulgadas as datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Apesar do sorteio ser realizado na próxima sexta-feira, a definição das datas das partidas será divulgada apenas no próximo sábado (06).

A Fifa irá promover um evento, com a chamada do presidente da entidade, Gianni Infantino, para divulgar as datas das partidas.

Potes da Copa do Mundo 2026

Para definir os grupos da Copa do Mundo, a FIFA irá manter o critério utilizado na última Copa do Mundo.

Os participantes foram alocados em seus potes de acordo com suas posições no Ranking da FIFA, com as nações da repescagem sendo relegadas, automaticamente, no Pote 4.

Pote 1

Estados Unidos



México



Canadá



Espanha



Argentina



França



Inglaterra



Portugal



Brasil



Holanda



Bélgica



Alemanha

Pote 2

Croácia



Marrocos



Colômbia



Uruguai

Suíça



Japão



Senegal



Irã



Coreia do Sul



Equador



Áustria



Austrália

Pote 3

Noruega



Panamá

Egito



Argélia



Escócia



Tunísia

Paraguai



Costa do Marfim



Uzbequistão



Catar



Arábia Saudita



África do Sul

Pote 4