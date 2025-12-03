Quando vai ter jogo da seleção brasileira de vôlei feminino? Veja data da próxima competição do Brasil
Bronze no Mundial encerrou a temporada 2025 da seleção feminina de vôlei; confira qual e quando será o próximo torneio das brasileiras
Os torcedores de vôlei têm vibrado muito com os grandes jogos da Superliga Feminina de Vôlei 2025-26.
Entretanto, muitos entusiastas do esporte sentem a falta dos jogos da seleção brasileira, que disputam competições que reúnem as melhores jogadoras do mundo.
Neste ano, a seleção brasileira feminina de vôlei encerrou oficialmente a temporada após disputar o Mundial na Tailândia.
A equipe fechou o torneio com a medalha de bronze ao superar o Japão na decisão do terceiro lugar.
Quando o Brasil volta a jogar no vôlei feminino?
Sem novos compromissos neste ano, o Brasil só volta às quadras em 2026, uma vez que a campanha no Mundial marcou o último desafio da equipe em 2025.
Com o fim do calendário de seleções, jogadoras e comissão técnica direcionaram desde então as atenções para a temporada de clubes.
O vôlei organiza suas atividades anuais justamente na alternância entre competições de seleções e campeonatos envolvendo equipes nacionais e internacionais.
A próxima convocação da seleção está prevista apenas para o meio de 2026, quando se inicia um novo ciclo de competições internacionais.
A Liga das Nações do próximo ano começa em 1º de junho, com decisão marcada para 26 de julho.
Salvo eventuais amistosos preparatórios, o Brasil deve retornar oficialmente às quadras nessa primeira semana de junho.
Em seguida, a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) reservou uma janela entre 21 de agosto e 6 de setembro para torneios continentais.
Nesse período, o Brasil deve disputar o Sul-Americano, ainda sem data exata definida.
