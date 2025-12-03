Quando vai ter jogo da seleção brasileira de vôlei feminino? Veja data da próxima competição do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Bronze no Mundial encerrou a temporada 2025 da seleção feminina de vôlei; confira qual e quando será o próximo torneio das brasileiras

Clique aqui e escute a matéria

Os torcedores de vôlei têm vibrado muito com os grandes jogos da Superliga Feminina de Vôlei 2025-26.

Entretanto, muitos entusiastas do esporte sentem a falta dos jogos da seleção brasileira, que disputam competições que reúnem as melhores jogadoras do mundo.

Neste ano, a seleção brasileira feminina de vôlei encerrou oficialmente a temporada após disputar o Mundial na Tailândia.

A equipe fechou o torneio com a medalha de bronze ao superar o Japão na decisão do terceiro lugar.

Quando o Brasil volta a jogar no vôlei feminino?

Sem novos compromissos neste ano, o Brasil só volta às quadras em 2026, uma vez que a campanha no Mundial marcou o último desafio da equipe em 2025.

Com o fim do calendário de seleções, jogadoras e comissão técnica direcionaram desde então as atenções para a temporada de clubes.

O vôlei organiza suas atividades anuais justamente na alternância entre competições de seleções e campeonatos envolvendo equipes nacionais e internacionais.

A próxima convocação da seleção está prevista apenas para o meio de 2026, quando se inicia um novo ciclo de competições internacionais.

A Liga das Nações do próximo ano começa em 1º de junho, com decisão marcada para 26 de julho.

Salvo eventuais amistosos preparatórios, o Brasil deve retornar oficialmente às quadras nessa primeira semana de junho.

Em seguida, a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) reservou uma janela entre 21 de agosto e 6 de setembro para torneios continentais.

Nesse período, o Brasil deve disputar o Sul-Americano, ainda sem data exata definida.

JAPÃO 2 X 3 BRASIL | MELHORES MOMENTOS