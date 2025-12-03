fechar
Selecao brasileira | Notícia

Quando vai ter jogo da seleção brasileira de vôlei feminino? Veja data da próxima competição do Brasil

Bronze no Mundial encerrou a temporada 2025 da seleção feminina de vôlei; confira qual e quando será o próximo torneio das brasileiras

Por Thiago Seabra Publicado em 03/12/2025 às 10:16
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de Vôlei Feminino
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de Vôlei Feminino - Divulgação/ Volleyball World

Os torcedores de vôlei têm vibrado muito com os grandes jogos da Superliga Feminina de Vôlei 2025-26.

Entretanto, muitos entusiastas do esporte sentem a falta dos jogos da seleção brasileira, que disputam competições que reúnem as melhores jogadoras do mundo.

Neste ano, a seleção brasileira feminina de vôlei encerrou oficialmente a temporada após disputar o Mundial na Tailândia.

A equipe fechou o torneio com a medalha de bronze ao superar o Japão na decisão do terceiro lugar.

Quando o Brasil volta a jogar no vôlei feminino?

Sem novos compromissos neste ano, o Brasil só volta às quadras em 2026, uma vez que a campanha no Mundial marcou o último desafio da equipe em 2025.

Com o fim do calendário de seleções, jogadoras e comissão técnica direcionaram desde então as atenções para a temporada de clubes.

O vôlei organiza suas atividades anuais justamente na alternância entre competições de seleções e campeonatos envolvendo equipes nacionais e internacionais.

A próxima convocação da seleção está prevista apenas para o meio de 2026, quando se inicia um novo ciclo de competições internacionais.

A Liga das Nações do próximo ano começa em 1º de junho, com decisão marcada para 26 de julho.

Salvo eventuais amistosos preparatórios, o Brasil deve retornar oficialmente às quadras nessa primeira semana de junho.

Em seguida, a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) reservou uma janela entre 21 de agosto e 6 de setembro para torneios continentais.

Nesse período, o Brasil deve disputar o Sul-Americano, ainda sem data exata definida.

