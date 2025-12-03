Tabela da Superliga Masculina 25-26: veja classificação, resultados e próximos jogos
Duelo entre equipes mineiras que lideram a tabela aconteceu na última terça-feira (02) e colocou o Sada Cruzeiro na liderança; confira detalhes
O Sada Cruzeiro se isolou na liderança da Superliga, somando 26 pontos após vencer o Praia Clube por 3 sets a 1 (25-21, 24-26, 25-20, 25-19) na última terça-feira (02), no Ginásio Poliesportivo Do Riacho.
Embora o Praia Clube tenha mais vitórias (9 triunfos, contra 8 do Cruzeiro), a vitória direta permitiu que a Raposa abrisse uma vantagem de 3 pontos no topo da tabela.
O Praia Clube, apesar da derrota, mantém uma campanha de apenas uma derrota em 10 jogos, empatado em pontos com o Vôlei Renata, que tem um jogo a menos.
O Vôlei Guarulhos lidera o pelotão intermediário dos quatro primeiros colocados.
Tabela de classificação da Superliga Masculina 25-26
- Sada Cruzeiro - 26 pontos - 10 jogos - 8 vitórias - 2 derrotas
- Praia Clube/Uberlândia - 23 pontos - 10 jogos - 9 vitórias - 1 derrota
- Vôlei Renata/Campinas - 23 pontos - 9 jogos - 8 vitórias - 1 derrota
- Vôlei Guarulhos BateuBet - 13 pontos - 8 jogos - 5 vitórias - 3 derrotas
- Saneago Goiás Vôlei - 11 pontos - 7 jogos - 3 vitórias - 4 derrotas
- Suzano Vôlei - 11 pontos - 7 jogos - 3 vitórias - 4 derrotas
- Sesi Bauru - 9 pontos - 6 jogos - 3 vitórias - 3 derrotas
- Monte Carmelo/Sicoob - 9 pontos - 8 jogos - 3 vitórias - 5 derrotas
- Viapol São José - 7 pontos - 8 jogos - 2 vitórias - 6 derrotas
- Joinville Vôlei - 6 pontos - 8 jogos - 2 vitórias - 6 derrotas
- Itambé/Minas - 4 pontos - 6 jogos - 1 vitória - 5 derrotas
- JF Vôlei - 2 pontos - 8 jogos - 1 vitória - 7 derrotas
Resultados e próximos jogos da 8ª rodada
A oitava rodada da Superliga Masculina já teve três confrontos realizados, com o restante dos jogos sendo disputados nesta quarta-feira (03).
- Guarulhos 1 x 3 São José dos Campos (parciais: 22-25, 20-25, 25-22, 29-31)
- Campinas 3 x 0 Suzano (25-20, 25-16, 25-18)
- Cruzeiro 3 x 1 Praia Clube (25-21, 24-26, 25-20, 25-19)
Faltam três partidas para encerrar a rodada. Todos os confrontos serão disputados nesta quarta:
- 18h30 | Monte Carmelo x SESI Bauru (Ginásio Raul Belém)
- 19h00 | Joinville x Minas (Ginásio Antônio Marcos)
- 21h30 | Goiás x JF Vôlei (Ginásio Rio Vermelho)
