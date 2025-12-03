Tabela da Superliga Masculina 25-26: veja classificação, resultados e próximos jogos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Duelo entre equipes mineiras que lideram a tabela aconteceu na última terça-feira (02) e colocou o Sada Cruzeiro na liderança; confira detalhes

Clique aqui e escute a matéria

O Sada Cruzeiro se isolou na liderança da Superliga, somando 26 pontos após vencer o Praia Clube por 3 sets a 1 (25-21, 24-26, 25-20, 25-19) na última terça-feira (02), no Ginásio Poliesportivo Do Riacho.

Embora o Praia Clube tenha mais vitórias (9 triunfos, contra 8 do Cruzeiro), a vitória direta permitiu que a Raposa abrisse uma vantagem de 3 pontos no topo da tabela.

O Praia Clube, apesar da derrota, mantém uma campanha de apenas uma derrota em 10 jogos, empatado em pontos com o Vôlei Renata, que tem um jogo a menos.

O Vôlei Guarulhos lidera o pelotão intermediário dos quatro primeiros colocados.

Leia Também Tabela de classificação da Superliga Feminina: veja resultados e calendário da 8ª rodada

Tabela de classificação da Superliga Masculina 25-26

Sada Cruzeiro - 26 pontos - 10 jogos - 8 vitórias - 2 derrotas



- 26 pontos - 10 jogos - 8 vitórias - 2 derrotas Praia Clube/Uberlândia - 23 pontos - 10 jogos - 9 vitórias - 1 derrota



- 23 pontos - 10 jogos - 9 vitórias - 1 derrota Vôlei Renata/Campinas - 23 pontos - 9 jogos - 8 vitórias - 1 derrota



- 23 pontos - 9 jogos - 8 vitórias - 1 derrota Vôlei Guarulhos BateuBet - 13 pontos - 8 jogos - 5 vitórias - 3 derrotas



BateuBet - 13 pontos - 8 jogos - 5 vitórias - 3 derrotas Saneago Goiás Vôlei - 11 pontos - 7 jogos - 3 vitórias - 4 derrotas



Vôlei - 11 pontos - 7 jogos - 3 vitórias - 4 derrotas Suzano Vôlei - 11 pontos - 7 jogos - 3 vitórias - 4 derrotas



- 11 pontos - 7 jogos - 3 vitórias - 4 derrotas Sesi Bauru - 9 pontos - 6 jogos - 3 vitórias - 3 derrotas



- 9 pontos - 6 jogos - 3 vitórias - 3 derrotas Monte Carmelo/Sicoob - 9 pontos - 8 jogos - 3 vitórias - 5 derrotas



- 9 pontos - 8 jogos - 3 vitórias - 5 derrotas Viapol São José - 7 pontos - 8 jogos - 2 vitórias - 6 derrotas



- 7 pontos - 8 jogos - 2 vitórias - 6 derrotas Joinville Vôlei - 6 pontos - 8 jogos - 2 vitórias - 6 derrotas



- 6 pontos - 8 jogos - 2 vitórias - 6 derrotas Itambé/Minas - 4 pontos - 6 jogos - 1 vitória - 5 derrotas



- 4 pontos - 6 jogos - 1 vitória - 5 derrotas JF Vôlei - 2 pontos - 8 jogos - 1 vitória - 7 derrotas

Resultados e próximos jogos da 8ª rodada

A oitava rodada da Superliga Masculina já teve três confrontos realizados, com o restante dos jogos sendo disputados nesta quarta-feira (03).

Guarulhos 1 x 3 São José dos Campos (parciais: 22-25, 20-25, 25-22, 29-31)



Campinas 3 x 0 Suzano (25-20, 25-16, 25-18)



Cruzeiro 3 x 1 Praia Clube (25-21, 24-26, 25-20, 25-19)

Faltam três partidas para encerrar a rodada. Todos os confrontos serão disputados nesta quarta:

18h30 | Monte Carmelo x SESI Bauru (Ginásio Raul Belém)



19h00 | Joinville x Minas (Ginásio Antônio Marcos)



21h30 | Goiás x JF Vôlei (Ginásio Rio Vermelho)

CRUZEIRO 3 X 1 PRAIA CLUBE | MELHORES MOMENTOS