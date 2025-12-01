fechar
Brasileirao | Notícia

Vôlei Renata x Suzano hoje (01/12) ao vivo: onde assistir transmissão e horário da Superliga Masculina

Time de Campinas, que briga pelas primeiras posições, busca mais uma vitória em casa para se manter no G-4 da competição; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 01/12/2025 às 11:46
Imagem do confronto entre Vôlei Renata e Goiás pela Superliga Masculina
Imagem do confronto entre Vôlei Renata e Goiás pela Superliga Masculina - Reprodução / Vôlei Renata

Clique aqui e escute a matéria

O Vôlei Renata e o Suzano se encontram nesta segunda-feira, 1º de dezembro de 2025, em confronto válido pela oitava rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025/2026.

A partida está agendada para as 18h30 (horário de Brasília) e será disputada no Ginásio do Taquaral, na cidade de Campinas (SP).

A equipe de Campinas busca uma vitória em casa para consolidar sua posição na parte de cima da tabela.

Por outro lado, o clube suzanense precisa do resultado positivo para se afastar da zona intermediária e tentar se aproximar do G-4 do campeonato.

O Vôlei Renata, time mandante do confronto, está atualmente na 3ª posição da Superliga Masculina.

A equipe campineira soma 20 pontos em oito jogos disputados, com sete vitórias e uma derrota até o momento.

Leia Também

O Suzano, por sua vez, está logo abaixo na tabela de classificação, ocupando a 5ª colocação.

A equipe suzanense tem 11 pontos, resultado de sete jogos disputados, com três vitórias e quatro derrotas.

SAIBA MAIS | Confira a tabela de classificação da Superliga Masculina atualizada!

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Onde assistir Vôlei Renata x Suzano ao vivo

A transmissão da partida entre o time de Campinas e o clube suzanense será realizada exclusivamente pelo canal de streaming VBTV. A plataforma oferece a cobertura completa da Superliga Masculina de Vôlei.

Ficha Técnica da partida

  • Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2025/2026 – 8ª rodada
  • Local: Ginásio do Taquaral, Campinas (SP)
  • Data: 01/12/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Transmissão: VBTV (streaming)

MINAS 0 X 3 CAMPINAS | MELHORES MOMENTOS

Leia também

Tabela de classificação da Superliga Masculina: confira próximos jogos válidos pela 8ª rodada
VOLEI MASCULINO

Tabela de classificação da Superliga Masculina: confira próximos jogos válidos pela 8ª rodada
Itambé Minas x Vôlei Renata hoje (26) pela Superliga Masculina: onde assistir ao vivo e horário
VOLEI MASCULINO

Itambé Minas x Vôlei Renata hoje (26) pela Superliga Masculina: onde assistir ao vivo e horário

Compartilhe

Tags