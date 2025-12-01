Vôlei Renata x Suzano hoje (01/12) ao vivo: onde assistir transmissão e horário da Superliga Masculina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Time de Campinas, que briga pelas primeiras posições, busca mais uma vitória em casa para se manter no G-4 da competição; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

O Vôlei Renata e o Suzano se encontram nesta segunda-feira, 1º de dezembro de 2025, em confronto válido pela oitava rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025/2026.

A partida está agendada para as 18h30 (horário de Brasília) e será disputada no Ginásio do Taquaral, na cidade de Campinas (SP).

A equipe de Campinas busca uma vitória em casa para consolidar sua posição na parte de cima da tabela.

Por outro lado, o clube suzanense precisa do resultado positivo para se afastar da zona intermediária e tentar se aproximar do G-4 do campeonato.

O Vôlei Renata, time mandante do confronto, está atualmente na 3ª posição da Superliga Masculina.

A equipe campineira soma 20 pontos em oito jogos disputados, com sete vitórias e uma derrota até o momento.

O Suzano, por sua vez, está logo abaixo na tabela de classificação, ocupando a 5ª colocação.

A equipe suzanense tem 11 pontos, resultado de sete jogos disputados, com três vitórias e quatro derrotas.

Onde assistir Vôlei Renata x Suzano ao vivo

A transmissão da partida entre o time de Campinas e o clube suzanense será realizada exclusivamente pelo canal de streaming VBTV. A plataforma oferece a cobertura completa da Superliga Masculina de Vôlei.

Ficha Técnica da partida



Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2025/2026 – 8ª rodada

Superliga Masculina de Vôlei 2025/2026 – 8ª rodada Local: Ginásio do Taquaral, Campinas (SP)

Ginásio do Taquaral, Campinas (SP) Data: 01/12/2025 (segunda-feira)

01/12/2025 (segunda-feira) Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Transmissão: VBTV (streaming)

