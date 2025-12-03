fechar
Volei | Notícia

Tem jogo da Superliga Feminina de Vôlei hoje (03)? veja resultados, calendário e transmissões da 9ª rodada

Principal competição de vôlei feminino nacional segue com tudo e terá mais cinco jogos nesta semana; veja principais detalhes do campeonato

Por Thiago Seabra Publicado em 03/12/2025 às 9:44
Imagem do confronto entre Gerdau Minas e Maringá pela Superliga Feminina de Vôlei 25-26
Imagem do confronto entre Gerdau Minas e Maringá pela Superliga Feminina de Vôlei 25-26 - Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

 A Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 segue com tudo e teve o início da 9ª rodada na última terça-feira (4) no confronto entre Fluminense e Praia Clube, no Hebraia Rio.

O Tricolor venceu o confronto por três sets a um (parciais: 25-21, 25-13, 25-27, 25-17).

O Sesc/Flamengo segue com a campanha mais eficiente da Superliga, único time ainda invicto após sete partidas e somando 20 pontos.

Apesar disso, a equipe carioca não lidera a tabela e mantém na perseguição direta ao líder Gerdau Minas, que aparece com 21 pontos e disputou um jogo a mais.

A briga no topo é apertada e envolve também Osasco, Vila Bauru e Dentil/Praia Clube, todos acima dos 17 pontos e com números semelhantes em vitórias, o que deixa a disputa pelas primeiras posições bastante embolada.

O Fluminense completa o bloco de cima com 14 pontos, sustentando boa regularidade.

Calendário da 9ª rodada da Superliga Feminina

A Superliga Feminina 25-26 não terá jogos nesta quarta-feira (03), mas deve retornar nesta quinta (04), com dois jogos. A rodada será encerrada na sexta-feira (05). Confira abaixo.

  • 04/12 (qui) – 19h – Tijuca Vôlei x Paulistano Barueri - Sportv e VBTV
  • 04/12 (qui) – 19h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Gerdau Minas - VBTV
  • 05/12 (sex) – 18h30 – Brasília Vôlei x Batavo Mackenzie - Sportv e VBTV
  • 05/12 (sex) – 18h30 – Renasce Sorocaba x Sancor Vôlei Maringá - VBTV
  • 05/12 (sex) – 21h – Sesi Vôlei Bauru x Sesc RJ Flamengo - Sportv e VBTV

Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube
Imagem do confronto entre Gerdau Minas e Maringá pela Superliga Feminina de Vôlei 25-26 - Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube
Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube
Imagem do confronto entre Gerdau Minas e Maringá pela Superliga Feminina de Vôlei 25-26 - Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube
Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube
Imagem do confronto entre Gerdau Minas e Maringá pela Superliga Feminina de Vôlei 25-26 - Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

Tabela de classificação da Superliga Feminina 25-26

No meio da tabela, Batavo Mackenzie e Paulistano/Barueri vivem momentos distintos: o Mackenzie soma 9 pontos com três vitórias, enquanto Barueri tem apenas duas e mantém a mesma pontuação devido ao maior número de sets favoráveis.

A parte de baixo mostra equilíbrio entre Sancor/Maringá, Tijuca T.C. e Brasília Vôlei, todos ainda tentando ganhar tração no campeonato.

Já o Renasce Sorocaba ocupa a lanterna com sete derrotas em sete jogos, enfrentando dificuldades para pontuar e escapar da última posição.

  1. Gerdau Minas - 21 pontos - 8 jogos - 7 vitórias - 1 derrota
  2. Sesc/Flamengo - 20 pontos - 7 jogos - 7 vitórias - 0 derrotas
  3. Osasco São Cristóvão Saúde - 18 pontos - 8 jogos - 6 vitórias - 2 derrotas
  4. Dentil/Praia Clube - 18 pontos - 9 jogos - 6 vitórias - 3 derrotas
  5. Sesi Vôlei Bauru - 17 pontos - 8 jogos - 6 vitórias - 2 derrotas
  6. Fluminense - 14 pontos - 8 jogos - 6 vitórias - 2 derrotas
  7. Batavo Mackenzie - 9 pontos - 8 jogos - 3 vitórias - 5 derrotas
  8. Paulistano/Barueri - 9 pontos - 8 jogos - 2 vitórias - 6 derrotas
  9. Sancor/Maringá - 6 pontos - 7 jogos - 2 vitórias - 5 derrotas
  10. Tijuca T.C. - 4 pontos - 7 jogos - 1 vitória - 6 derrotas
  11. Brasília Vôlei - 3 pontos - 7 jogos - 1 vitória - 6 derrotas
  12. Renasce Sorocaba - 2 pontos - 7 jogos - 0 vitórias - 7 derrotas

MARINGÁ 0 X 3 SESI-BAURU | MELHORES MOMENTOS

