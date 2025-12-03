Tem jogo da Superliga Feminina de Vôlei hoje (03)? veja resultados, calendário e transmissões da 9ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principal competição de vôlei feminino nacional segue com tudo e terá mais cinco jogos nesta semana; veja principais detalhes do campeonato

Clique aqui e escute a matéria

A Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 segue com tudo e teve o início da 9ª rodada na última terça-feira (4) no confronto entre Fluminense e Praia Clube, no Hebraia Rio.

O Tricolor venceu o confronto por três sets a um (parciais: 25-21, 25-13, 25-27, 25-17).

O Sesc/Flamengo segue com a campanha mais eficiente da Superliga, único time ainda invicto após sete partidas e somando 20 pontos.

Apesar disso, a equipe carioca não lidera a tabela e mantém na perseguição direta ao líder Gerdau Minas, que aparece com 21 pontos e disputou um jogo a mais.

A briga no topo é apertada e envolve também Osasco, Vila Bauru e Dentil/Praia Clube, todos acima dos 17 pontos e com números semelhantes em vitórias, o que deixa a disputa pelas primeiras posições bastante embolada.

O Fluminense completa o bloco de cima com 14 pontos, sustentando boa regularidade.

Calendário da 9ª rodada da Superliga Feminina



A Superliga Feminina 25-26 não terá jogos nesta quarta-feira (03), mas deve retornar nesta quinta (04), com dois jogos. A rodada será encerrada na sexta-feira (05). Confira abaixo.

04/12 (qui) – 19h – Tijuca Vôlei x Paulistano Barueri - Sportv e VBTV

04/12 (qui) – 19h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Gerdau Minas - VBTV

05/12 (sex) – 18h30 – Brasília Vôlei x Batavo Mackenzie - Sportv e VBTV

05/12 (sex) – 18h30 – Renasce Sorocaba x Sancor Vôlei Maringá - VBTV

05/12 (sex) – 21h – Sesi Vôlei Bauru x Sesc RJ Flamengo - Sportv e VBTV

Imagem do confronto entre Gerdau Minas e Maringá pela Superliga Feminina de Vôlei 25-26 - Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube Imagem do confronto entre Gerdau Minas e Maringá pela Superliga Feminina de Vôlei 25-26 - Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube Imagem do confronto entre Gerdau Minas e Maringá pela Superliga Feminina de Vôlei 25-26 - Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

Tabela de classificação da Superliga Feminina 25-26

No meio da tabela, Batavo Mackenzie e Paulistano/Barueri vivem momentos distintos: o Mackenzie soma 9 pontos com três vitórias, enquanto Barueri tem apenas duas e mantém a mesma pontuação devido ao maior número de sets favoráveis.

A parte de baixo mostra equilíbrio entre Sancor/Maringá, Tijuca T.C. e Brasília Vôlei, todos ainda tentando ganhar tração no campeonato.

Já o Renasce Sorocaba ocupa a lanterna com sete derrotas em sete jogos, enfrentando dificuldades para pontuar e escapar da última posição.

Gerdau Minas - 21 pontos - 8 jogos - 7 vitórias - 1 derrota

Sesc/Flamengo - 20 pontos - 7 jogos - 7 vitórias - 0 derrotas

Osasco São Cristóvão Saúde - 18 pontos - 8 jogos - 6 vitórias - 2 derrotas

Dentil/Praia Clube - 18 pontos - 9 jogos - 6 vitórias - 3 derrotas

Sesi Vôlei Bauru - 17 pontos - 8 jogos - 6 vitórias - 2 derrotas

Fluminense - 14 pontos - 8 jogos - 6 vitórias - 2 derrotas

Batavo Mackenzie - 9 pontos - 8 jogos - 3 vitórias - 5 derrotas

Paulistano/Barueri - 9 pontos - 8 jogos - 2 vitórias - 6 derrotas

Sancor/Maringá - 6 pontos - 7 jogos - 2 vitórias - 5 derrotas

Tijuca T.C. - 4 pontos - 7 jogos - 1 vitória - 6 derrotas

Brasília Vôlei - 3 pontos - 7 jogos - 1 vitória - 6 derrotas

Renasce Sorocaba - 2 pontos - 7 jogos - 0 vitórias - 7 derrotas

MARINGÁ 0 X 3 SESI-BAURU | MELHORES MOMENTOS