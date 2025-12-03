Tem jogo da Superliga Feminina de Vôlei hoje (03)? veja resultados, calendário e transmissões da 9ª rodada
Principal competição de vôlei feminino nacional segue com tudo e terá mais cinco jogos nesta semana; veja principais detalhes do campeonato
A Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 segue com tudo e teve o início da 9ª rodada na última terça-feira (4) no confronto entre Fluminense e Praia Clube, no Hebraia Rio.
O Tricolor venceu o confronto por três sets a um (parciais: 25-21, 25-13, 25-27, 25-17).
O Sesc/Flamengo segue com a campanha mais eficiente da Superliga, único time ainda invicto após sete partidas e somando 20 pontos.
Apesar disso, a equipe carioca não lidera a tabela e mantém na perseguição direta ao líder Gerdau Minas, que aparece com 21 pontos e disputou um jogo a mais.
A briga no topo é apertada e envolve também Osasco, Vila Bauru e Dentil/Praia Clube, todos acima dos 17 pontos e com números semelhantes em vitórias, o que deixa a disputa pelas primeiras posições bastante embolada.
O Fluminense completa o bloco de cima com 14 pontos, sustentando boa regularidade.
Calendário da 9ª rodada da Superliga Feminina
A Superliga Feminina 25-26 não terá jogos nesta quarta-feira (03), mas deve retornar nesta quinta (04), com dois jogos. A rodada será encerrada na sexta-feira (05). Confira abaixo.
- 04/12 (qui) – 19h – Tijuca Vôlei x Paulistano Barueri - Sportv e VBTV
- 04/12 (qui) – 19h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Gerdau Minas - VBTV
- 05/12 (sex) – 18h30 – Brasília Vôlei x Batavo Mackenzie - Sportv e VBTV
- 05/12 (sex) – 18h30 – Renasce Sorocaba x Sancor Vôlei Maringá - VBTV
- 05/12 (sex) – 21h – Sesi Vôlei Bauru x Sesc RJ Flamengo - Sportv e VBTV
Tabela de classificação da Superliga Feminina 25-26
No meio da tabela, Batavo Mackenzie e Paulistano/Barueri vivem momentos distintos: o Mackenzie soma 9 pontos com três vitórias, enquanto Barueri tem apenas duas e mantém a mesma pontuação devido ao maior número de sets favoráveis.
A parte de baixo mostra equilíbrio entre Sancor/Maringá, Tijuca T.C. e Brasília Vôlei, todos ainda tentando ganhar tração no campeonato.
Já o Renasce Sorocaba ocupa a lanterna com sete derrotas em sete jogos, enfrentando dificuldades para pontuar e escapar da última posição.
- Gerdau Minas - 21 pontos - 8 jogos - 7 vitórias - 1 derrota
- Sesc/Flamengo - 20 pontos - 7 jogos - 7 vitórias - 0 derrotas
- Osasco São Cristóvão Saúde - 18 pontos - 8 jogos - 6 vitórias - 2 derrotas
- Dentil/Praia Clube - 18 pontos - 9 jogos - 6 vitórias - 3 derrotas
- Sesi Vôlei Bauru - 17 pontos - 8 jogos - 6 vitórias - 2 derrotas
- Fluminense - 14 pontos - 8 jogos - 6 vitórias - 2 derrotas
- Batavo Mackenzie - 9 pontos - 8 jogos - 3 vitórias - 5 derrotas
- Paulistano/Barueri - 9 pontos - 8 jogos - 2 vitórias - 6 derrotas
- Sancor/Maringá - 6 pontos - 7 jogos - 2 vitórias - 5 derrotas
- Tijuca T.C. - 4 pontos - 7 jogos - 1 vitória - 6 derrotas
- Brasília Vôlei - 3 pontos - 7 jogos - 1 vitória - 6 derrotas
- Renasce Sorocaba - 2 pontos - 7 jogos - 0 vitórias - 7 derrotas
