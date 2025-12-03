Quando começa a Copa do Mundo de 2026? Veja datas e informações completas
A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções e terá sede conjunta em EUA, México e Canadá, unindo três países em uma celebração histórica do futebol
A Copa do Mundo de 2026 promete ser um marco na história do futebol. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá, unindo três países em uma grande celebração do esporte.
A expansão do formato busca aumentar a representatividade global e aproximar ainda mais os torcedores de todas as partes do planeta.
Até o momento, 42 seleções já estão garantidas, e restam apenas seis vagas para definir todas as participantes.
As últimas vagas serão definidas por meio de uma repescagem intercontinental, que reunirá seis seleções em busca de um lugar no maior palco do futebol.
Quando começa a Copa do Mundo 2026?
A Copa do Mundo 2026 começa no dia 11 de junho de 2026 e termina em 19 de julho de 2026. São 39 dias de competição, com a abertura no Estádio Azteca (México) e a final no MetLife Stadium (EUA).
Que horas serão os jogos da Copa 2026 no horário de Brasília?
Os jogos da Copa do Mundo 2026 acontecerão em quatro faixas de horário no Brasil: 13h, 16h, 19h e 22h (horário de Brasília). A variação ocorre porque as 16 sedes estão distribuídas em três fusos horários diferentes.
O jogo de abertura, no Estádio Azteca, está marcado para 15h (Brasília). Já a final no MetLife Stadium será às 18h (Brasília).
Quais são as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026?
- AFC: Irã, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Arábia Saudita, Qatar
- CAF: Argélia, Egito, Gana, Marrocos, Tunísia, Cabo Verde, África do Sul, Senegal, Costa do Marfim
- CONMEBOL: Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai
- OFC: Nova Zelândia
- CONCACAF: Canadá, EUA, México, Panamá, Haiti, Curaçao
- UEFA: Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Holanda, Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria, Escócia
