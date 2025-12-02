Sorteio da Copa do Mundo 2026 ao vivo no SBT: confira data e horário da transmissão
Sorteio será realizado nesta semana em Washington e define a formação dos 12 grupos da competição que reunirá 48 seleções; confira detalhes
A definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizada nesta sexta-feira (5), às 14h (horário de Brasília), em Washington, nos Estados Unidos.
A Copa será sediada por Canadá, México e Estados Unidos e terá, pela primeira vez, 48 equipes na disputa. O novo modelo inclui 12 grupos com quatro seleções cada.
De acordo com o regulamento, avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros lugares.
O sorteio seguirá a ordem tradicional. As seleções posicionadas no pote 1 serão as primeiras a serem alocadas nos grupos A a L.
Em seguida, ocorre a distribuição dos potes 2, 3 e 4, sucessivamente, até que todas as chaves estejam completas.
Com esse processo, a organização definirá os cruzamentos e o caminho das equipes na primeira fase do Mundial, que se aproxima de sua edição mais extensa até agora.
Nenhuma chave poderá reunir duas seleções da mesma confederação.
A exceção é a UEFA, que contará com 16 representantes no torneio. Nesse caso, cada grupo deve incluir pelo menos uma equipe europeia, mas não pode ultrapassar o limite de duas.
SBT transmite sorteio da Copa do Mundo 2026
O sorteio da Copa do Mundo de 2026, marcado para o dia 5 de dezembro, às 14h (horário de Brasília), em Washington, nos Estados Unidos, será transmitido ao vivo pelo SBT na tv aberta e pela TV Jornal para as regiões onde a emissora atua.
Copa do Mundo 2026: potes do sorteio
O sorteio da fase de grupos vai contar com quatro potes, com o Brasil no pote 1. Confira abaixo.
- Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha
- Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália
- Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul
- Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem da Europa, Repescagem da Europa, Repescagem da Europa, Repescagem da Europa, Repescagem Intercontinental, Repescagem Intercontinental
Quais são as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026?
- AFC: Irã, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Arábia Saudita, Qatar
- CAF: Argélia, Egito, Gana, Marrocos, Tunísia, Cabo Verde, África do Sul, Senegal, Costa do Marfim
- CONMEBOL: Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai
- OFC: Nova Zelândia
- CONCACAF: Canadá, EUA, México, Panamá, Haiti, Curaçao
- UEFA: Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Holanda, Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria, Escócia
