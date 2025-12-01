Resumo das novelas, 02.12: Caetano pede que Rubi se afaste da sua mãe em 'Rubi'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Caetano pede a Rubi que não volte a importunar sua mãe pois ela está muito doente e qualquer desgosto poderia matá-la. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(13h45) Esmeralda



Esmeralda conta a Dominga que foi humilhada por Graziela e diz que Crisanta a viu usando os brincos. Crisanta decide não contar a ninguém o segredo de Esmeralda. Adrian tenta beijar Graziela, mas ela pede que ele não cometa esta loucura. José Armando e Esmeralda se encontram na cascata e se beijam. Crisanta vai a casa de Dominga e quer saber quem é Esmeralda. Dominga confirma: Esmeralda é a filha de Branca.

(14h30) Rubi



Tiago diz a Heitor que fará um bom negócio se investir seu dinheiro com ele. Naty entra no quarto de Genaro. Elisa entra na seqüência e sai ao ver Genaro e Naty abraçados. Liliam diz à menina que precisam ir embora porque seu pai está doente. Raul discute com Paco e o acusa de ter roubado sua namorada mas, deixa claro que logo ela se cansará de sua pobreza e voltará a ser sua namorada. Rubi tenta deixar Maribel numa situação constrangedora diante de Heitor dizendo que ela que quer seu pai o leve a ruína. Elisa, indignada, diz que foi Artur quem fez com que cancelassem alguns contratos da empresa de Genaro, mas garante que não vai mais se associar com Tiago pois Maribel pediu que não continuasse com a vingança. Caetano pede a Rubi que não volte a importunar sua mãe pois ela está muito doente e qualquer desgosto poderia matá-la.

(17h45) Coração Indomável

No Rio, José Antonio diz a Esther que pensa que ela está apenas brincando com os sentimentos dele. O Governador defende Maria Alessandra de Dóris, e se desculpa pelos modos e conduta de sua filha. Esther diz a José Antonio sobre seu desejo de que ele a ame. Dóris diz ao governador que jamais permitirá que Maria Alessandra entre em sua casa e roube o lugar que foi de sua mãe. Maria Alessandra diz a Joaninha que será a futura noiva do governador e que se casará com ele a menos que Dóris a peça para não faze lo de joelhos. Dóris diz a Otávio que o governador está louco por Maria Alessandra. Carol lê um artigo que decreta o impedimento de vender o cassino a estrangeiros. Mohammed mostra a Karim o informe com a informação da proibição da venda do cassino a estrangeiros. Na casa de Maria Alessandra, o Governador diz a ela que permitirá o casamento de Dóris com Otávio. No Hotel, Dóris pede a Otávio que a acompanhe a noite em uma visita ao cassino. O Governador diz a Maria Alessandra que precisa que Dóris se case para que ele possa finalmente se sentir livre e ama-la, posteriormente a pede em casamento. Maria Alessandra pede um tempo ao governador para poder o dar uma resposta. No Cassino, Raiza incentiva Miguel a jogar, ele diz que não tem muito dinheiro, então Raiza propor que ele assine notas promissórias. Esther pergunta a José Antônio se ele se casaria com ela. Raiza dá a Miguel uma nota promissória para que ele assine. Ele sente duvidas antes de assinar. Dóris diz a Otávio que odeia Maria Alessandra, e ele diz que Maria Alessandra não se casará com o governador. José Antonio diz a Esther estar apaixonado por ela, porém que certamente Lucia e todos os Narvaez serão contrários a essa união, além de que teme que ela se canse dele e faça como Otávio fez com Maricruz.

(21h) A-Mar



Gabriel consegue sair da prisão e a primeira coisa que ele quer ver é Iker, no entanto, Marina lhe dá a triste notícia de que seu filho está nas mãos do estado. Gabriel, sabendo que está prestes a perder Iker, decide lhe confessar que não é seu pai biológico. Ao saber do segredo de seu pai, Iker se enche de raiva e lhe pede que não o chame de filho. Fabián cai nas provocações de Sergio e o agride. Azul testemunha tudo e lhe pede que os deixe em paz.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Cenk e Seniz temem o que Nedim possa fazer contra eles. Cemre se encontra com a profissional que cuida do rapaz e desabafa. Ceren confronta Cemre por interesse. A esposa de Nedim se reúne com a psiquiatra dele e a incentiva a ajudá-la. Damla descobre acerca da separação de Agah e Seniz e o enfrenta. Cenk e Cemre saem para comer. Seher pede para Nedim pensar no bebê.

RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe



Cahide pressiona Zeynep para que deixe Turna ir. O delegado descobre que Cengiz estava ligando para Zeynep antes do tiroteio. Zeynep deve prestar depoimento.

(22h) Reis



Inimigos mortais de longa data, Joabe a Áquis se enfrentam no campo de batalha. Ao voltar da guerra complicada, Davi é surpreendido com uma grande tragédia familiar que o deixa desnorteado. O rei fica completamente sem chão com os últimos acontecimentos. Abiatar revela ao rei e a Bateseba quem é o escolhido por Deus na sucessão do reinado. Davi fica chocado com a revelação. Salomão é citado como sendo o sucessor do rei.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Lauro repreende Estela e Túlio por permitirem a entrada de Policarpo no hospital. Ernesto decide criar um novo programa para sua rádio, com a ajuda de Olímpia. Zenaide e Asdrúbal se beijam. Olímpia revela a Ernesto sobre a gravação clandestina do disco de Dita. Zulma teme que Sandra atente contra Candinho. Celso e Anabela sentem ciúmes de Túlio com Estela. Sabiá aprova a nova empreitada de Maria Divina no dancing. Zé dos Porcos confronta Cunegundes sobre a mala com dinheiro, e deduz que a mulher encontrou a mina de esmeraldas. Sandra visita Candinho no hospital.

(19h40) Dona de Mim



Jaques ameaça chamar a polícia para prender Tânia. Rosa pede para falar com Vivian. Kami e Ryan recebem os convidados para sua festa de noivado. Samuel e Vivian ficam juntos. Ricardo desperta e teme que Jaques atente contra sua vida. Tânia avisa a Samuel que Ricardo acordou. Os convidados da festa de Kami e Ryan passam mal. Ricardo entra em choque, e Jaques acusa Tânia de falsidade ideológica. Samuel e Rosa chegam ao hospital e veem o corpo de Ricardo. Jaques acusa Tânia pela morte de Ricardo. Tânia liga para Filipa.

(21h20) Três Graças



Leonardo se arrepende de se reaproximar de Viviane. Gerluce e Paulinho ficam encantados com a casa de praia, e não notam a presença do enfermeiro Diniz carregando uma pessoa em uma cadeira de rodas. Arminda reage quando Zenilda fala dos boatos sobre a ineficácia dos remédios. Samira fala para Lena não exagerar na barriga falsa de grávida. Claudia se agita ao ouvir a voz de Gerluce, mas a cuidadora não percebe. Claudia liga para um homem misterioso avisando que viu Gerluce. Xênica sente que Samira sabe mais coisas a respeito da Fundação. Gerluce e Paulinho saem da praia para ficar juntos na casa.