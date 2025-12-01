fechar
Apresentador do TV Jornal Meio-Dia, Ciro Bezerra, recebe o Título de Cidadão de Olinda

A Câmara Municipal de Olinda vai realizar a entrega do título nesta quinta-feira, às 17h, no Plenário da Câmara Municipal de Olinda

Por JC Publicado em 01/12/2025 às 13:19 | Atualizado em 01/12/2025 às 14:37
Ciro Bezerra apresenta o Conversa Boa da Rádio Jornal
Apresentador do TV Jornal Meio-Dia, da TV Jornal, e do Conversa Boa, da Rádio Jornal, Ciro Bezerra irá receber o Título de Cidadão de Olinda. Ele é natural de São Lourenço da Mata.

A entrega do título será realizada pelo vereador Saulo Holanda nesta quinta-feira (4), às 17h, no Plenário da Câmara Municipal de Olinda.

 

