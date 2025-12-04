Seleção Brasileira: veja quais seleções o Brasil mais enfrentou na fase de grupos da Copa do Mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Brasil chega confiante para o Mundial de 2026 e, mesmo sem viver sua melhor fase, a Seleção de Ancelotti segue entre as favoritas ao título

A Seleção Brasileira está prestes a conhecer seus três adversários na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O sorteio será realizado nesta sexta-feira (04), definindo o caminho inicial da equipe comandada por Dorival Júnior no Mundial.

O Brasil estará no Grupo A e não poderá enfrentar, na primeira fase, nenhuma das seleções que também compõem esse pote: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Todas elas só podem cruzar com a Seleção a partir do mata-mata.

Pentacampeão mundial, o Brasil acumula uma longa história de confrontos repetidos na fase de grupos ao longo das Copas. Desde 1950, algumas seleções já se tornaram velhas conhecidas da equipe brasileira, e esse número pode aumentar após o sorteio desta edição.

Confira a seguir as seleções que o Brasil mais enfrentou na fase de grupos ao longo da história.

Seleções que o Brasil mais enfrentou na fase de grupos da Copa do Mundo

México – 4 jogos

Escócia – 4 jogos

Suíça – 3 jogos

Suécia – 3 jogos

Camarões – 3 jogos

Costa Rica – 3 jogos

Espanha – 3 jogos

Iugoslávia – 3 jogos

União Soviética – 3 jogos

Áustria – 2 jogos

Quais são as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026?

AFC: Irã, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Arábia Saudita, Qatar



Irã, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Arábia Saudita, Qatar CAF: Argélia, Egito, Gana, Marrocos, Tunísia, Cabo Verde, África do Sul, Senegal, Costa do Marfim



Argélia, Egito, Gana, Marrocos, Tunísia, Cabo Verde, África do Sul, Senegal, Costa do Marfim CONMEBOL: Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai



Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai OFC: Nova Zelândia



Nova Zelândia CONCACAF: Canadá, EUA, México, Panamá, Haiti, Curaçao



Canadá, EUA, México, Panamá, Haiti, Curaçao UEFA: Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega, Alemanha, Holanda, Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria, Escócia

