Horário do sorteio da Copa do Mundo de 2026: veja possíveis adversários do Brasil na fase de grupos

Competição será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México; edição será a primeira com 48 equipes na história da competição; confira detalhes

O Brasil está cada vez mais perto de descobrir os seus primeiros adversários na Copa do Mundo de 2026.

O sorteio dos grupos será realizado nesta sexta-feira (05), Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos.

A competição será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A edição será a primeira com 48 equipes na história da competição.

A fase de grupos será composta por 12 grupos que terão quatro equipes. Avançam para as eliminatórias os dois primeiros colocados de cada grupo, assim como os oito melhores terceiros.

Até aqui, 42 seleções estão confirmadas, restando seis vagas que serão decididas nas repescagens (europeia e intercontinental).

Sorteio da Copa do Mundo 2026 vai ser de que horas?

O sorteio dos grupos será realizado nesta sexta-feira (05/12), às 14h (de Brasília), Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos.

O evento será transmitido ao vivo pelo SBT na tv aberta e pela TV Jornal para as regiões onde a emissora atua.

O sorteio seguirá a ordem tradicional. As seleções posicionadas no pote 1 serão as primeiras a serem alocadas nos grupos A a L.

Em seguida, ocorre a distribuição dos potes 2, 3 e 4, sucessivamente, até que todas as chaves estejam completas.

Com esse processo, a organização definirá os cruzamentos e o caminho das equipes na primeira fase do Mundial.

Potes do sorteio da Copa do Mundo 2026

No primeiro pote estão os três países-sede, que já têm posição definida: México no Grupo A, Canadá no B e Estados Unidos no D.

Cada grupo pode receber apenas uma seleção de cada confederação, exceto a Uefa, que pode ter até duas equipes por grupo.

Essa limitação orienta o sorteio e evita confrontos precoces entre times da mesma região, especialmente da Europa.

Pote 1 : Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;



: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha; Pote 2 : Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;



: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália; Pote 3 : Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul



: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa, Repescagem Europa, Repescagem Europa, Repescagem Europa, Repescagem Intercontinental, Repescagem Intercontinental.

Times da repescagem da Europa



Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia



Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia



Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo



República Tcheca, Irlanda, Dinamarca e Macedônia do Norte



Times da Repescagem Intercontinental



RD Congo, Jamaica e Nova Caledônia



Bolívia, Suriname e Iraque

Ficha técnica do sorteio da Copa do Mundo de 2026

