Quem irá conduzir o sorteio da Copa do Mundo 2026? Confira os famosos que estarão presentes
Evento será realizado nesta sexta-feira (05), no Kennedy Center, em Washington. Ídolos de diversos esportes participarão do sorteio
O sorteio da Copa do Mundo de 2026 será realizado nesta sexta-feira (05), e contará com diversas atrações do esporte, música, e outros famosos.
O evento de gala terá como palco o Kennedy Center, em Washington, local escolhido a dedo por Donald Trump, que marcará presença no evento.
O comando do evento será da supermodelo alemã Heidi Klum, que retorna aos palcos da entidade após 20 anos, já que a apresentadora participou do sorteio da Copa do Mundo de 2006, realizada em seu país.
Ao seu lado, estará o ator e comediante Kevin Hart. Completa o time Danny Rodríguez, ator e produtor, responsável por interagir com as estrelas do esporte presentes no sorteio.
Sorteio contará com atrações musicais
A programação musical será estrelada pelo tenor italiano Andrea Bocelli, que dividirá os palcos com o cantor britânico Robbie Williams.
Além deles, a cantora Nicole Scherzinger, ex-vocalista do grupo Pussycat Dolls, participará do evento. Após o sorteio, também haverá uma apresentação do grupo Village People, que cantará o clássico hit Y.M.C.A.
Estrelas do esporte participarão do sorteio
No comando das "bolinhas", Rio Ferdinand, lenda do Manchester United, será o condutor do sorteio, auxiliado pela jornalista norte-americana Samantha Johnson. O jogador de futebol americano Eli Manning estará no tapete vermelho.
Os quatro responsáveis por sortear as bolinhas serão Tom Brady, lenda do futebol americano, Wayne Gretzky, lenda do hóquei, Aaron Judge, ídolo do beisebol, além de Shaquille O'Neal.
Potes da Copa do Mundo 2026
Para definir os grupos da Copa do Mundo, a FIFA irá manter o critério utilizado na última Copa do Mundo.
Os participantes foram alocados em seus potes de acordo com suas posições no Ranking da FIFA, com as nações da repescagem sendo relegadas, automaticamente, no Pote 4.
Pote 1
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Espanha
- Argentina
- França
- Inglaterra
- Portugal
- Brasil
- Holanda
- Bélgica
- Alemanha
Pote 2
- Croácia
- Marrocos
- Colômbia
- Uruguai
- Suíça
- Japão
- Senegal
- Irã
- Coreia do Sul
- Equador
- Áustria
- Austrália
Pote 3
- Noruega
- Panamá
- Egito
- Argélia
- Escócia
- Tunísia
- Paraguai
- Costa do Marfim
- Uzbequistão
- Catar
- Arábia Saudita
- África do Sul
Pote 4
- Jordânia
- Cabo Verde
- Gana
- Curaçao
- Haiti
- Nova Zelândia
- Repescagem UEFA 1
- Repescagem UEFA 2
- Repescagem UEFA 3
- Repescagem UEFA 4
- Repescagem mundial 1
- Repescagem mundial 2
