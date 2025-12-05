Quem é Heidi Klum? Conheça a apresentadora do sorteio da Copa do Mundo 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pela segunda vez, alemã participa de evento da Fifa. Sorteio será realizado nesta sexta-feira (05), no Kennedy Center, em Washington

Clique aqui e escute a matéria

A Fifa realiza nesta sexta-feira (05), o sorteio da Copa do Mundo 2026. O evento será realizado no Kennedy Center, em Washington.

Nomes conhecidos estarão presentes no evento, como os músicos Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger e Robbie Williams, além da banda Village People, do hit Y.M.C.A. A apresentadora do sorteio será Heidi Klum.

Quem é Heidi Klum?

Uma das personalidades mais reconhecidas da moda e do entretenimento mundial, Heidi Klum será a responsável por apresentar o sorteio da Copa do Mundo de 2026.

Modelo, empresária, apresentadora e produtora, ela acumula mais de três décadas de carreira marcadas por grande visibilidade internacional e já marcou presença em diferentes áreas da cultura pop.

Nascida em Bergisch Gladbach, na Alemanha, Heidi Klum ganhou projeção global nos anos 1990 como modelo, sendo capa de revistas como Vogue, Elle e Harper’s Bazaar.

Seu rosto, porém, tornou-se ainda mais famoso ao integrar o time de “angels” da Victoria’s Secret, tornando-se uma das figuras centrais da marca.

Com o tempo, ela expandiu sua atuação para além das passarelas. Klum se consolidou como apresentadora e produtora de programas de sucesso, como Project Runway, pelo qual recebeu indicações ao Emmy, e Germany’s Next Topmodel, onde se mantém há muitos anos como anfitriã e jurada.

Heidi também participa do America’s Got Talent, um dos maiores shows de talentos dos Estados Unidos.

Sua relação com a Fifa é antiga, já que Heidi Klum também foi a apresentadora do sorteio da Copa do Mundo de 2006, sediada por seu país natal.

Potes da Copa do Mundo

Pote 1

Estados Unidos



México



Canadá



Espanha



Argentina



França



Inglaterra



Portugal



Brasil



Holanda



Bélgica



Alemanha

Pote 2

Croácia



Marrocos



Colômbia



Uruguai

Suíça



Japão



Senegal



Irã



Coreia do Sul



Equador



Áustria



Austrália

Pote 3

Noruega



Panamá

Egito



Argélia



Escócia



Tunísia

Paraguai



Costa do Marfim



Uzbequistão



Catar



Arábia Saudita



África do Sul

Pote 4

Jordânia



Cabo Verde



Gana



Curaçao



Haiti



Nova Zelândia



Repescagem UEFA 1



Repescagem UEFA 2



Repescagem UEFA 3



Repescagem UEFA 4



Repescagem mundial 1



Repescagem mundial 2

