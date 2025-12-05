Quem é Heidi Klum? Conheça a apresentadora do sorteio da Copa do Mundo 2026
Pela segunda vez, alemã participa de evento da Fifa. Sorteio será realizado nesta sexta-feira (05), no Kennedy Center, em Washington
A Fifa realiza nesta sexta-feira (05), o sorteio da Copa do Mundo 2026. O evento será realizado no Kennedy Center, em Washington.
Nomes conhecidos estarão presentes no evento, como os músicos Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger e Robbie Williams, além da banda Village People, do hit Y.M.C.A. A apresentadora do sorteio será Heidi Klum.
Quem é Heidi Klum?
Uma das personalidades mais reconhecidas da moda e do entretenimento mundial, Heidi Klum será a responsável por apresentar o sorteio da Copa do Mundo de 2026.
Modelo, empresária, apresentadora e produtora, ela acumula mais de três décadas de carreira marcadas por grande visibilidade internacional e já marcou presença em diferentes áreas da cultura pop.
Nascida em Bergisch Gladbach, na Alemanha, Heidi Klum ganhou projeção global nos anos 1990 como modelo, sendo capa de revistas como Vogue, Elle e Harper’s Bazaar.
Seu rosto, porém, tornou-se ainda mais famoso ao integrar o time de “angels” da Victoria’s Secret, tornando-se uma das figuras centrais da marca.
Com o tempo, ela expandiu sua atuação para além das passarelas. Klum se consolidou como apresentadora e produtora de programas de sucesso, como Project Runway, pelo qual recebeu indicações ao Emmy, e Germany’s Next Topmodel, onde se mantém há muitos anos como anfitriã e jurada.
Heidi também participa do America’s Got Talent, um dos maiores shows de talentos dos Estados Unidos.
Sua relação com a Fifa é antiga, já que Heidi Klum também foi a apresentadora do sorteio da Copa do Mundo de 2006, sediada por seu país natal.
Potes da Copa do Mundo
Pote 1
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Espanha
- Argentina
- França
- Inglaterra
- Portugal
- Brasil
- Holanda
- Bélgica
- Alemanha
Pote 2
- Croácia
- Marrocos
- Colômbia
- Uruguai
- Suíça
- Japão
- Senegal
- Irã
- Coreia do Sul
- Equador
- Áustria
- Austrália
Pote 3
- Noruega
- Panamá
- Egito
- Argélia
- Escócia
- Tunísia
- Paraguai
- Costa do Marfim
- Uzbequistão
- Catar
- Arábia Saudita
- África do Sul
Pote 4
- Jordânia
- Cabo Verde
- Gana
- Curaçao
- Haiti
- Nova Zelândia
- Repescagem UEFA 1
- Repescagem UEFA 2
- Repescagem UEFA 3
- Repescagem UEFA 4
- Repescagem mundial 1
- Repescagem mundial 2
