Copa do Mundo 2026: veja datas e horários de todas as fases do torneio
Ao longo desta sexta-feira (05), serão definidos todos os grupos do próximo Mundial, que começa em 11 de junho, com a abertura no Estádio Azteca
O sorteio da Copa do Mundo de 2026, marcado para esta sexta-feira (5), às 14h (de Brasília), em Washington, definirá apenas a formação dos 12 grupos do torneio.
As seleções ainda precisarão aguardar até sábado (6) para descobrir as datas, os locais e os horários de cada partida.
No dia seguinte, a Fifa fará uma transmissão especial apresentando a tabela completa da competição, com a participação de ex-jogadores e analistas que comentarão os confrontos.
O evento também está agendado para as 14h (de Brasília).
Possível horário dos jogos
Com base nos horários do Mundial de Clubes de 2025, a FIFA prevê que os jogos da Copa do Mundo terão a seguinte programação:
A partida de abertura está marcada para o dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com início às 15h (horário de Brasília).
Os jogos da primeira e segunda e terceira rodadas da fase de grupos terão início em quatro horários: 13h, 16h, 19h e 22h (horário de Brasília).
A grande final acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho de 2026, com início às 16h (horário de Brasília).
Veja data de cada fase da Copa do Mundo
- Primeira rodada: 11 a 17 de junho de 2026
- Segunda rodada: 18 a 26 de junho de 2026
- Terceira rodada: 27 de junho a 3 de julho de 2026
- Oitavas de final: 4 a 7 de julho de 2026
- Quartas de final: 9 a 11 de julho de 2026
- Semifinais: 14 e 15 de julho de 2026
- Disputa pelo terceiro lugar: 18 de julho de 2026
- Final: 19 de julho de 2026
Veja os potes
- Pote 1: Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica; Alemanha
- Pote 2: Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; RI do Irã; República da Coreia; Equador; Áustria; Austrália
- Pote 3: Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita; África do Sul
- Pote 4: Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia; vagas 1 e 2 da respescagem mundial.