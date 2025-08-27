Savinho ou Rodrygo? Manchester City define futuro nesta quarta-feira
O camisa 26 do Manchester City ficou de fora das duas primeiras partidas da Premier League devido a uma pequena lesão sofrida na pré-temporada.
O Manchester City comunicou ao Tottenham que não tem interesse em vender Savinho nesta janela de transferências. A equipe de Pep Guardiola vê o brasileiro como peça fundamental e não está disposta a negociá-lo nem por 70 milhões de euros (R$ 442 milhões), segundo o jornalista Fabrizio Romano.
Com a permanência de Savinho, o clube inglês também bloqueia qualquer possibilidade de contratar Rodrygo, do Real Madrid.
O futuro do atacante merengue permanece indefinido nesta reta final da janela de transferências, já que ele não é considerado essencial desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico da equipe espanhola.
Rodrygo permanece no Real Madrid?
O nome do craque brasileiro foi especulado em diversos clubes ao longo do fim da última temporada, incluindo Manchester City, Liverpool e Arsenal.
No entanto, tudo indica que Rodrygo seguirá no Real Madrid, considerando que o mercado europeu fecha na próxima segunda-feira (1º de setembro).
Números de Savinho pelo Manchester City
Savinho disputou 49 partidas pelo Manchester City, sendo 48 delas na temporada 2024/25, marcando 3 gols e distribuindo 11 assistências.