Sorteio da Liga dos Campeões: Confira os jogos do PSG na fase de liga
Atual campeão, clube francês é considerado "o time a ser batido" no torneio internacional. Sorteio será realizado nesta quinta-feira (28)
O PSG irá conhecer seus adversários na fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. O sorteio será realizado nesta quinta-feira (28), a partir das 13h00, no horário de Brasília,
O sorteio terá como palco o Grimaldi Forum, em Mônaco e definirá os oito rivais do time francês na etapa inicial da competição, em que os parisienses são os atuais campeões.
Assim como na temporada anterior, a Champions League não terá fase de grupos. Os 36 times da competição disputarão uma liga única de classificação, com oito jogos para cada um: quatro em casa e quatro fora. O PSG enfrentará duas equipes de cada pote.
Adversários do PSG
- Bayern de Munique (Casa)
- Barcelona (Fora)
- Atalanta (casa)
- Bayer Leverkusen (fora)
- Tottenham (casa)
- Sporting (fora)
- Newcastle (casa)
- Athletic Bilbao (fora)
Regras do sorteio da Liga dos Campeões
O computador responsável pelo sorteio define automaticamente os rivais de cada clube. Entre as regras:
- Times do mesmo país não se enfrentam nesta fase;
- Um clube não pode enfrentar dois adversários do mesmo país.
Ou seja, o PSG não poderá encarar outras equipes francesas, como Olympique de Marseille e Monaco. Ou encarar de cara três clubes de outro país.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Chaveamento da Liga dos Campeões
Ao final da fase de liga, os oito primeiros colocados avançam direto às oitavas de final. Quem ficar entre a 9ª e a 24ª posição disputa os playoffs por mais oito vagas, em confrontos de ida e volta. Já do 25º ao 36º lugar, a eliminação é imediata.
O mata-mata segue em partidas de ida e volta, sem critério de gol fora de casa. Persistindo o empate, a decisão vai para prorrogação e, se necessário, pênaltis. A final será em jogo único no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste.