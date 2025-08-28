Sorteio da Liga dos Campeões: Confira os jogos do PSG na fase de liga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atual campeão, clube francês é considerado "o time a ser batido" no torneio internacional. Sorteio será realizado nesta quinta-feira (28)

O PSG irá conhecer seus adversários na fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. O sorteio será realizado nesta quinta-feira (28), a partir das 13h00, no horário de Brasília,

O sorteio terá como palco o Grimaldi Forum, em Mônaco e definirá os oito rivais do time francês na etapa inicial da competição, em que os parisienses são os atuais campeões.

Assim como na temporada anterior, a Champions League não terá fase de grupos. Os 36 times da competição disputarão uma liga única de classificação, com oito jogos para cada um: quatro em casa e quatro fora. O PSG enfrentará duas equipes de cada pote.

Adversários do PSG

Bayern de Munique (Casa)

Barcelona (Fora)

Atalanta (casa)

Bayer Leverkusen (fora)

Tottenham (casa)

Sporting (fora)

Newcastle (casa)

Athletic Bilbao (fora)

Regras do sorteio da Liga dos Campeões

O computador responsável pelo sorteio define automaticamente os rivais de cada clube. Entre as regras:

Times do mesmo país não se enfrentam nesta fase;

Um clube não pode enfrentar dois adversários do mesmo país.

Ou seja, o PSG não poderá encarar outras equipes francesas, como Olympique de Marseille e Monaco. Ou encarar de cara três clubes de outro país.

Chaveamento da Liga dos Campeões



Ao final da fase de liga, os oito primeiros colocados avançam direto às oitavas de final. Quem ficar entre a 9ª e a 24ª posição disputa os playoffs por mais oito vagas, em confrontos de ida e volta. Já do 25º ao 36º lugar, a eliminação é imediata.

O mata-mata segue em partidas de ida e volta, sem critério de gol fora de casa. Persistindo o empate, a decisão vai para prorrogação e, se necessário, pênaltis. A final será em jogo único no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste.