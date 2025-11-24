Santos arranca empate com Internacional no Beira-Rio, mas segue na zona de rebaixamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apesar do ponto conquistado em Porto Alegre, o Peixe passará a rodada na zona da degola, já que o Vitória deixou o Z-4 após triunfo sobre o Sport

O Santos arrancou um empate por 1 a 1 com o Internacional, nesta em Porto Alegre, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de somar de apenas um ponto e permanecer na zona de rebaixamento (Z-4) com 38 pontos, a equipe de Vojvoda demonstrou poder de reação e saiu de campo com a sensação de que a permanência na Série A é um objetivo alcançável.

O empate no Beira-Rio, no entanto, foi um balde de água fria para o Internacional, que desperdiçou uma oportunidade de se afastar do perigo. Com 41 pontos, o Colorado estacionou na 15ª posição e virou alvo de vaias da torcida.

Apesar de ter um ponto a menos que o Vitória, primeiro time fora da Z-4 (39x38), a esperança santista se baseia não só na reação vista no segundo tempo, mas também no calendário favorável.

O Peixe enfrenta o lanterna e já rebaixado, Sport, na Vila Belmiro, visita o Juventude (que pode já estar rebaixado) e encerra contra o Cruzeiro, que pode estar com o foco dividido pela semifinal da Copa do Brasil.

O técnico Vojvoda precisou lidar com a ausência de Neymar, poupado por dores no joelho, optando por Robinho Jr. ao lado de Rollheiser e Thaciano. A mudança não surtiu efeito inicial, e o Santos sofreu um primeiro tempo desastroso, sem sequer finalizar ao gol.

O jogo

O Internacional dominou os 45 minutos iniciais, empilhando chances e encontrando espaços com facilidade. O gol colorado saiu aos 19 minutos com Alan Patrick, em uma bela jogada que teve Borré como pivô e Alan Rodriguez como articulador, confirmando a superioridade gaúcha.

A pressão seguiu intensa, com Vitinho acertando a trave e o goleiro Brazão sendo obrigado a fazer uma defesa difícil. A equipe de Ramon Díaz pagou caro por não ampliar a vantagem mínima, mantendo o Santos vivo para a etapa final.



No intervalo, Vojvoda promoveu mudanças táticas e de peças que transformaram o jogo. A entrada de Barreal e Guilherme injetou um novo ritmo no ataque.

O gol de empate saiu aos 16 minutos do segundo tempo. Guilherme cruzou com precisão, e Barreal dominou no peito para finalizar de canhota, marcando um golaço que silenciou parte do Beira-Rio.

A partir daí, o Santos controlou a posse de bola, empurrou o Inter para trás e priorizou a segurança defensiva, transformando o clima de irritação na torcida colorada. O Inter, apesar das tentativas de ajuste de Ramon Díaz, perdeu a consistência, e o jogo terminou no empate, mantendo o drama para ambos os lados da tabela.

Colorado

Enquanto o Santos se agarra ao calendário, o Internacional terá uma reta final mais desafiadora: enfrenta o Vasco em São Januário, o São Paulo no MorumBis e o Red Bull Bragantino na última rodada, acendendo um sinal de alerta sobre a incapacidade do time de sustentar uma boa sequência na competição.

Próxima rodada

A 36ª rodada da Série A já começa nesta terça-feira, 25 de novemebro de 2025. Os dois primeiros jogos são entre Atlético-MG x Flamengo e Grêmio x Palmeiras, ambos a partir das 21h30 (de Brasília).