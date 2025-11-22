fechar
Palmeiras fica no empate com o Fluminense e vê Flamengo abrir vantagem no Brasileirão

Com o resultado, o time paulista viu o Flamengo abrir quatro pontos na liderança do Campeonato Brasileiro

Por Adige Silva Publicado em 22/11/2025 às 23:28
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, atento ao jogo
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, atento ao jogo - Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras não saiu do 0x0 diante do Fluminense, pela 35ª rodada do Brasileirão, na noite deste sábado (22). Jogando no Allianz Parque, o alviverde encontrou dificuldades diante de um tricolor ousado, que criou oportunidades e equilibrou a partida.

Com o resultado, o time paulista viu o Flamengo abrir quatro pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro venceu o Red Bull Bragantino por 3x0, no Maracanã, e colocou uma mão na taça.

Agora, o Palmeiras terá uma sequência complicada pela frente: encara o Grêmio fora de casa antes de disputar a final da Libertadores contra o próprio Flamengo, no dia 29. Após a decisão continental, a equipe visita Atlético-MG e Ceará para fechar sua participação no Brasileirão.

