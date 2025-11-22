Palmeiras fica no empate com o Fluminense e vê Flamengo abrir vantagem no Brasileirão
O Palmeiras não saiu do 0x0 diante do Fluminense, pela 35ª rodada do Brasileirão, na noite deste sábado (22). Jogando no Allianz Parque, o alviverde encontrou dificuldades diante de um tricolor ousado, que criou oportunidades e equilibrou a partida.
Com o resultado, o time paulista viu o Flamengo abrir quatro pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro venceu o Red Bull Bragantino por 3x0, no Maracanã, e colocou uma mão na taça.
Agora, o Palmeiras terá uma sequência complicada pela frente: encara o Grêmio fora de casa antes de disputar a final da Libertadores contra o próprio Flamengo, no dia 29. Após a decisão continental, a equipe visita Atlético-MG e Ceará para fechar sua participação no Brasileirão.