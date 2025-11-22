Flamengo vence Red Bull Bragantino e amplia vantagem sobre o Palmeiras no Brasileirão
O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino pela 35ª rodada do Brasileirão, na noite deste sábado (22). Jogando em casa, o rubro-negro foi dominante e garantiu a vitória por 3x0, com gols de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique.
Com o resultado, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem sobre o Palmeiras e ficou ainda mais próximo do título nacional. O Verdão empatou em 0x0 com o Fluminense, no Allianz Parque, permitindo que o rubro-negro ampliasse a liderança.
Agora, o Flamengo terá uma sequência decisiva: enfrenta o Atlético-MG fora de casa, antes de encarar o Palmeiras na final da Libertadores, no dia 29. Depois da decisão continental, a equipe recebe o Ceará e fecha a série visitando o Mirassol pelo Brasileirão.