Brasileirao | Notícia

Flamengo vence Red Bull Bragantino e amplia vantagem sobre o Palmeiras no Brasileirão

Com o resultado, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem sobre o Palmeiras e ficou ainda mais próximo do título nacional.

Por Adige Silva Publicado em 22/11/2025 às 23:26
O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino pela 35ª rodada do Brasileirão, na noite deste sábado (22). Jogando em casa, o rubro-negro foi dominante e garantiu a vitória por 3x0, com gols de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique.

Com o resultado, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem sobre o Palmeiras e ficou ainda mais próximo do título nacional. O Verdão empatou em 0x0 com o Fluminense, no Allianz Parque, permitindo que o rubro-negro ampliasse a liderança.

Agora, o Flamengo terá uma sequência decisiva: enfrenta o Atlético-MG fora de casa, antes de encarar o Palmeiras na final da Libertadores, no dia 29. Depois da decisão continental, a equipe recebe o Ceará e fecha a série visitando o Mirassol pelo Brasileirão.

