Sorteio da Copa do Brasil 2026: veja datas e confrontos das quartas de final
Oito clubes seguem na disputa pelo título, e os quatro confrontos foram definidos no sorteio realizado nesta terça-feira pela CBF; confira
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O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026 definiu os quatro confrontos da próxima fase da competição. Além dos duelos, a ordem dos mandos de campo também já foi estabelecida.
A fase terá três clássicos estaduais: Internacional x Grêmio, Cruzeiro x Atlético-MG e Palmeiras x Santos. O outro confronto será entre Vasco e Vitória.
Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil
- Internacional x Grêmio — jogo de ida, em 26 de agosto
- Grêmio x Internacional — jogo de volta, em 2 de setembro
- Cruzeiro x Atlético-MG — jogo de ida, em 26 de agosto
- Atlético-MG x Cruzeiro — jogo de volta, em 2 de setembro
- Vasco x Vitória — jogo de ida, em 26 de agosto
- Vitória x Vasco — jogo de volta, em 2 de setembro
- Palmeiras x Santos — jogo de ida, em 26 de agosto
- Santos x Palmeiras — jogo de volta, em 2 de setembro
Com a definição dos mandos, Internacional, Cruzeiro, Vasco e Palmeiras serão os mandantes nos jogos de ida. Grêmio, Atlético-MG, Vitória e Santos terão o mando na segunda partida.
Quando serão os jogos das quartas?
As partidas de ida das quartas de final serão disputadas em 26 de agosto. Os confrontos decisivos de volta estão marcados para 2 de setembro.
As semifinais estão programadas para os dias 1º e 13 de novembro. A final da Copa do Brasil 2026 será disputada em 6 de dezembro, em jogo único.
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Como ficou o chaveamento?
O vencedor de Internacional x Grêmio enfrentará na semifinal quem avançar de Cruzeiro x Atlético-MG. Do outro lado da chave, o classificado de Vasco x Vitória terá pela frente o vencedor de Palmeiras x Santos.
Os dois clubes que avançarem das semifinais disputarão a final da Copa do Brasil.
Premiação da Copa do Brasil
Os oito clubes que chegaram às quartas de final já garantiram R$ 4 milhões em premiação. Quem avançar à semifinal receberá mais R$ 9 milhões.
O campeão da Copa do Brasil 2026 receberá R$ 78 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 34 milhões.
Impedimento semiautomático será usado nas quartas
As quartas de final também terão a utilização do impedimento semiautomático em todos os jogos. Os estádios dos oito clubes classificados contam com a estrutura necessária para a tecnologia.
Com confrontos, datas e mandos definidos, os oito clubes já conhecem o caminho que terão pela frente na reta decisiva da Copa do Brasil 2026.