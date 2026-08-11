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Premiação da Copa do Brasil: veja quanto os clubes vão ganhar a partir das quartas de final

Oito equipes disputam uma vaga na semifinal e podem aumentar o valor recebido na competição; confira as cifras e o calendário desta fase

Por Thiago Seabra Publicado em 11/08/2026 às 11:14
Imagem da taça da Copa do Brasil
Imagem da taça da Copa do Brasil - Divulgação/Flamengo

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O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026 será realizado nesta terça-feira (11), a partir das 11h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Além de definir os confrontos, o evento determinará o chaveamento da competição até a decisão.

Com oito clubes ainda na disputa, a fase também representa uma nova etapa financeira para os participantes. Cada equipe que chegou às quartas de final já garantiu R$ 4 milhões em premiação. Quem avançar à semifinal receberá mais R$ 9 milhões.

Ao final da competição, o campeão da Copa do Brasil 2026 poderá receber R$ 78 milhões, valor recorde informado para a edição.

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Quanto cada clube ganha nas quartas de final da Copa do Brasil?

Os oito times classificados para as quartas de final já asseguraram R$ 4 milhões pela presença nesta fase. O valor pode aumentar conforme o avanço no torneio.

  • Quartas de final: R$ 4 milhões já garantidos;
  • Avanço à semifinal: mais R$ 9 milhões;
  • Campeão: R$ 78 milhões.

Os valores colocam a reta final da Copa do Brasil como uma oportunidade de ampliar significativamente a arrecadação dos clubes envolvidos.

Sorteio das quartas de final

Não haverá divisão dos clubes em potes de desempenho. As oito equipes estarão no mesmo pote e, dessa forma, qualquer confronto será possível.

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O sorteio também definirá o chaveamento completo até a final. A ordem dos mandos de campo será estabelecida posteriormente.

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Quais são os clubes classificados para as quartas?

As oito equipes que permanecem na disputa são Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória. Todos os classificados pertencem à Série A do Campeonato Brasileiro.

A ausência de restrições no sorteio abre a possibilidade de clássicos estaduais já nas quartas de final. Entre os possíveis confrontos estão o Gre-Nal, entre Grêmio e Internacional, o clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro e o San-São, entre Santos e Palmeiras.

Sete dos oito clubes já foram campeões

A relação dos classificados reúne sete equipes que já conquistaram a Copa do Brasil. O Cruzeiro é o maior vencedor da competição, com seis títulos, seguido pelo Grêmio, com cinco.

O Palmeiras tem quatro conquistas, enquanto o Atlético-MG soma dois títulos. Internacional, Santos e Vasco já levantaram a taça uma vez cada.

O Vitória é o único dos oito classificados que ainda busca seu primeiro título da Copa do Brasil.

Quartas de final: veja as datas dos jogos

Os jogos de ida das quartas de final estão programados para os dias 26 e 27 de agosto. As partidas de volta serão disputadas em 2 e 3 de setembro.

Depois dessa etapa, as semifinais estão previstas para novembro, nos dias 1º e 13. A final da Copa do Brasil 2026 será disputada em partida única, no dia 6 de dezembro.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.