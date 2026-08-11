Datas da Copa do Brasil: veja quando as quartas de final serão disputadas

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Grêmio x Internacional, Cruzeiro x Atlético-MG, Vasco x Vitória e Palmeiras x Santos estão entre os duelos da próxima fase; confira as datas

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As quartas de final da Copa do Brasil 2026 já têm datas definidas. Os jogos de ida serão disputados nos dias 26 e 27 de agosto, enquanto as partidas de volta estão previstas para 2 e 3 de setembro.

Os confrontos também já foram definidos pelo sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Grêmio x Internacional, Cruzeiro x Atlético-MG, Vasco x Vitória e Palmeiras x Santos estão na disputa por quatro vagas na semifinal.

Datas das quartas de final da Copa do Brasil

Jogos de ida: 26 e 27 de agosto;

26 e 27 de agosto; Jogos de volta: 2 e 3 de setembro.

A ordem dos mandos de campo ainda não foi definida. Um novo sorteio será realizado para determinar quais equipes atuarão como mandantes em cada partida.

Quais são os confrontos das quartas?

Grêmio x Internacional

Cruzeiro x Atlético-MG

Vasco x Vitória

Palmeiras x Santos

Os quatro duelos colocam seis equipes que já conquistaram a Copa do Brasil frente a frente, enquanto Vitória busca o primeiro título da competição.

Quando serão as semifinais?

Depois das quartas de final, as semifinais da Copa do Brasil estão previstas para os dias 1º e 13 de novembro.

O chaveamento já determina os possíveis cruzamentos. De um lado, o vencedor de Grêmio x Internacional enfrentará o vencedor de Cruzeiro x Atlético-MG. Do outro, o classificado de Vasco x Vitória jogará contra quem avançar de Palmeiras x Santos.