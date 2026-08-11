Datas da Copa do Brasil: veja quando as quartas de final serão disputadas
Grêmio x Internacional, Cruzeiro x Atlético-MG, Vasco x Vitória e Palmeiras x Santos estão entre os duelos da próxima fase; confira as datas
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As quartas de final da Copa do Brasil 2026 já têm datas definidas. Os jogos de ida serão disputados nos dias 26 e 27 de agosto, enquanto as partidas de volta estão previstas para 2 e 3 de setembro.
Os confrontos também já foram definidos pelo sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Grêmio x Internacional, Cruzeiro x Atlético-MG, Vasco x Vitória e Palmeiras x Santos estão na disputa por quatro vagas na semifinal.
Datas das quartas de final da Copa do Brasil
- Jogos de ida: 26 e 27 de agosto;
- Jogos de volta: 2 e 3 de setembro.
A ordem dos mandos de campo ainda não foi definida. Um novo sorteio será realizado para determinar quais equipes atuarão como mandantes em cada partida.
Quais são os confrontos das quartas?
- Grêmio x Internacional
- Cruzeiro x Atlético-MG
- Vasco x Vitória
- Palmeiras x Santos
Os quatro duelos colocam seis equipes que já conquistaram a Copa do Brasil frente a frente, enquanto Vitória busca o primeiro título da competição.
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Quando serão as semifinais?
Depois das quartas de final, as semifinais da Copa do Brasil estão previstas para os dias 1º e 13 de novembro.
O chaveamento já determina os possíveis cruzamentos. De um lado, o vencedor de Grêmio x Internacional enfrentará o vencedor de Cruzeiro x Atlético-MG. Do outro, o classificado de Vasco x Vitória jogará contra quem avançar de Palmeiras x Santos.